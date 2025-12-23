La Misa de Gallo es una celebración clave durante la Navidad para los fieles católicos. Se realiza tradicionalmente el 24 de diciembre, en honor al nacimiento del Niño Jesús. Los asistentes participan para rezar, pedir por la salud y bienestar de sus seres queridos, y escuchar del sacerdote un mensaje de paz que da la bienvenida al nuevo año. Sin embargo, muchas personas desconocen el origen y el significado de esta ceremonia. En la siguiente nota, te explicamos todos los detalles.

Misa del Gallo: descubre su verdadero significado y cuándo celebrarla esta Navidad

La noche del 24 de diciembre se celebra, para muchos católicos, la esperada Misa de Gallo, una ceremonia que reúne a millones de personas en distintos países. Esta celebración, que marca la víspera de Navidad, también es conocida como Misa de Nochebuena. Según varios historiadores, el nombre de esta tradicional misa tiene su origen en antiguas costumbres romanas instauradas por el papa Sixto III en el siglo V.

La Misa de Gallo se lleva a cabo el 24 de diciembre, conmemorando el nacimiento del Niño Jesús.

Durante esa época, Sixto III ordenó que se celebrara una Misa de vigilia nocturna para conmemorar la noche previa al nacimiento de Jesús, en el “ad galli cantus” (al canto del gallo). En esta solemnidad navideña, el término hace referencia al momento en que comienza un nuevo día, y está asociado popularmente con el canto de los gallos al amanecer, marcando la llegada de la primera luz del día.

¿Qué más debes saber sobre la Misa de Gallo?

Otra teoría sobre el origen del nombre de la Misa de Gallo sugiere que proviene de la creencia de que el gallo fue el primer animal en presenciar el nacimiento del Hijo de Dios el 25 de diciembre. Según esta leyenda, el ave anunció con su canto el nacimiento del Niño Jesús, comunicándoselo a los demás animales presentes en el establo, como la mula y el buey.

Frases para compartir en Navidad

Para Navidad, felicidad. Para Año Nuevo, prosperidad. Y para siempre: ¡nuestra amistad!

Feliz Navidad, que el amor inunde tu hogar y el de tu familia.

Disfrutar de la Navidad es bueno, pero compartirla con los demás es aún mejor.

Feliz Navidad, felices fiestas, feliz Año Nuevo y feliz comienzo de etapa.

La Navidad no es una fecha; es un estado en la mente.

No esperes que te olvide, ni olvides que te espero... ¡Feliz Navidad!

Que estas navidades estén envueltas con papel de felicidad y atadas con una cinta de amor.

La Navidad agita una varita mágica sobre el mundo, y por eso, todo es más suave y más hermoso.

Esta Navidad, tú eres mi estrella.

En el mercado se puede comprar mazapanes, turrón, roscón, pero no se puede comprar tu amistad.

Coloca tu mano derecha en tu hombro izquierdo y tu mano izquierda en tu hombro derecho. ¡Ahí tienes mi abrazo! ¡Disfrútalo!

“Por otros 365 días más contigo, ¡te quiero

Que la ternura y la esperanza de la Navidad llene vuestros corazones de amor, paz, alegría y felicidad.

Este año puede ser el principio de todo lo que tú quieras. ¡A por un nuevo año!

Las mejores cosas de la vida nunca vienen solas, y en estas Navidades lo confirmé… ¡vienen contigo!

