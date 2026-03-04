El pago de utilidades 2026 es uno de los beneficios laborales más esperados por los trabajadores del sector privado en Perú. Este derecho permite que los empleados participen de las ganancias de las empresas, según lo establecido por la legislación laboral vigente.

Aquí te contamos cuándo se pagan las utilidades 2026, quiénes las reciben y cómo se calculan.

¿Cuándo se pagan las Utilidades 2026 en Perú?

En Perú, las utilidades se pagan hasta 30 días después de la fecha límite de presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta por parte de las empresas ante la SUNAT.

Para el ejercicio fiscal 2025 (pagado en 2026), el cronograma de presentación suele darse entre marzo y abril de 2026, por lo que el pago de utilidades se realizará generalmente entre:

Finales de marzo de 2026

Abril de 2026

Inicios de mayo de 2026 (como fecha límite)

La fecha exacta dependerá del último dígito del RUC de cada empresa.

¿Quiénes reciben utilidades en 2026?

Reciben utilidades los trabajadores del sector privado que:

Hayan trabajado en empresas que generen rentas de tercera categoría.

Tengan más de 20 trabajadores en planilla.

Hayan laborado durante el ejercicio fiscal 2025, incluso si ya no trabajan en la empresa.

También tienen derecho los trabajadores a plazo fijo, indefinido y a tiempo parcial.

¿Cómo se calculan las utilidades?

El monto de utilidades se calcula sobre las ganancias netas de la empresa y se reparte según el sector económico:

10% : Empresas pesqueras, telecomunicaciones e industriales.

: Empresas pesqueras, telecomunicaciones e industriales. 8% : Empresas mineras, comercio y restaurantes.

: Empresas mineras, comercio y restaurantes. 5%: Otras actividades.

El reparto se divide en dos partes:

50% según los días trabajados

50% según la remuneración percibida

¿Cuál es el tope de utilidades que puede recibir un trabajador?

La ley establece que el monto máximo de utilidades que puede recibir un trabajador equivale a 18 sueldos mensuales.Si se supera este límite, el excedente se destina al Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo (FONDOEMPLEO).

¿Qué pasa si la empresa no paga las utilidades?

Si una empresa no paga las utilidades dentro del plazo legal, el trabajador puede:

Presentar una denuncia ante SUNAFIL.

Exigir el pago con intereses legales.

Las empresas también pueden recibir multas por incumplimiento.