El periodista peruano Rudy Jordán Espejo (Lima, 1985) presentará su primer libro de cuentos que lleva por título “La Mancha del Gato”, una fascinante historia que narra las peripecias de cinco amigos y que transcurre en el distrito limeño de Magdalena del Mar, en los años 90.

La presentación de esta obra (entrada libre) se realizará este jueves 5 de marzo, a las 6 p.m., en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ubicado en la avenida Camino Real 1075, San Isidro. Los presentadores del libro serán los periodistas y escritores Alonso Cueto y Patricia del Río.

“La Mancha del Gato” es un libro de cuentos que narra las peripecias de cinco amigos: Chino, Gato, Gregorio, Petete y Perrón. Las aventuras del grupo transcurren en el distrito de Magdalena del Mar en los años 90.

En su barrio y extramuros, entre incursiones, partidos de fútbol y peleas, los protagonistas van a descubrir el amor y los conflictos inherentes a su edad que pondrán a prueba su amistad, a la par que irán forjando su carácter.

Alonso Cueto, uno de los presentadores del libro, comentó lo siguiente sobre la nueva obra de Rudy Jordán:

“Me ha gustado mucho la colección de cuentos. Tiene una unidad de estilo y de tema. Son cuentos juveniles, con un registro muy fidedigno del habla limeña y con muchas historias colectivas. Por momentos parece que hay un narrador plural. Hay descripciones muy interesantes en todo el libro. Sin embargo, la fuerza de la historia reside en el poder del habla de los personajes. Uno logra escucharlos en la lectura que es una experiencia muy difícil de lograr. La complicidad con el personaje que se repite en la pregunta “¿No, Gato?” funciona como un nexo de proximidad y cariño que compensa la objetividad en el registro del habla”, opinó.

“La Mancha del Gato”, por la edad de sus protagonistas y la oralidad de sus personajes, se inscribiría en la literatura urbana y juvenil. Sin embargo, esta categorización no es restrictiva, pues los relatos invitan a cada lector a reencontrarse con su propia adolescencia: esa época dulce y convulsa, decisiva y entrañable de nuestras vidas.

El libro cuenta con 98 páginas y entre sus temáticas principales se encuentra la amistad, el amor, las historias de barrio y las aventuras.

Sobre el autor

Rudy Jordán Espejo es periodista, docente y escritor. Ha publicado los poemarios “En las arenas del tiempo” (2007) y “Respiración artificial” (2015). En su faceta de director de documentales ha recibido reconocimientos por los trabajos COVID19, Premio Gabo Roche de Periodismo en Salud (Colombia, 2021) y Sobreviví al Holocausto, Premio del Público en el 17 Festival de Cine Judío de Punta del Este (Uruguay, 2020). “La Mancha del Gato” es su primer libro de cuentos.

