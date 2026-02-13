¡Por fin! Metropolitano anuncia fecha para reducir esperas en paraderos: ¿cuándo será?

El Metropolitano se prepara para una transformación operativa. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha confirmado un plan estratégico que se ejecutará durante el primer semestre de 2026, enfocado específicamente en recortar los tiempos de espera que padecen miles de usuarios. Esta estrategia no depende de la compra de nuevos buses, sino de una reingeniería en la circulación y mejoras en la infraestructura clave de los paraderos más congestionados.

Mediante el uso inteligente de la flota actual y la habilitación de puntos de giro estratégicos, el sistema busca recuperar la velocidad que los pasajeros demandan. Descubre el cronograma detallado de estas mejoras y las ubicaciones exactas donde el servicio cambiará para siempre.

¿CUÁNDO EMPEZARÁ EL PLAN PARA REDUCIR LAS COLAS EN EL METROPOLITANO?

Las primeras modificaciones en el servicio están programadas para iniciar en marzo de 2026. A partir de ese mes, y de manera progresiva hasta mayo, se irán activando diversas medidas técnicas y operativas. La intención de la ATU es que el impacto se sienta de inmediato en las zonas de mayor saturación, optimizando el recorrido de las unidades que ya están en funcionamiento.

¿QUÉ CAMBIOS SE HARÁN EN LA VÍA EXCLUSIVA PARA AGILIZAR EL PASO DE LOS BUSES?

Según informa el diario La República, para evitar que los buses pierdan tiempo viajando vacíos hasta los terminales más lejanos, se habilitarán tres “retornos operacionales”. Estos permitirán que las unidades giren en U y regresen al servicio rápidamente:

Zona Sur (Marzo): Se activará un punto de retorno a la altura de la estación Angamos.

Tramo Norte (Marzo): Se implementará un giro cerca de la estación Tomás Valle, en la avenida Manuel Scorza.

Extremo Norte (Mayo): El último retorno se ubicará en el óvalo de las avenidas Universitaria y Metropolitana (estación Universidad).

¿CÓMO SE MODIFICARÁN LAS ESTACIONES PARA EVITAR AGLOMERACIONES?

La infraestructura de los paraderos también será intervenida para facilitar el flujo de personas. En las estaciones Canaval y Moreyra y Angamos, se instalarán áreas de embarque adicionales durante el mes de abril. Estos nuevos accesos se caracterizarán por ser espacios abiertos (sin techo) y utilizarán puertas de baja estatura, similares a las que ya funcionan en el Jirón de la Unión, lo que permitirá una salida y entrada de pasajeros mucho más dinámica en los puntos críticos de San Isidro y Miraflores.

Foto: Andina

¿A QUÉ SE DEBEN LOS RETRASOS ACTUALES SEGÚN LAS AUTORIDADES?

La ATU sostiene que las demoras no son solo consecuencia de la alta demanda de pasajeros, sino de factores externos que entorpecen el libre tránsito de los buses:

La saturación vehicular en las avenidas aledañas que afecta los cruces.

El bloqueo constante de intersecciones por parte de conductores particulares.

El deterioro de la seguridad perimetral, problema que ya se está atacando con la reposición de un kilómetro de rejas en el sector norte.

En este contexto, se debe mencionar que se ha destacado la necesidad de una fiscalización más estricta en conjunto con la Policía de Tránsito para despejar los nudos críticos en el centro de la ciudad.

