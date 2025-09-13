El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ya confirmó el día y la hora exacta en que comenzará la primavera 2025 en el país. Se trata de una de las estaciones más esperadas del año, caracterizada por el incremento de la luminosidad, las celebraciones en torno a las flores amarillas y la expectativa de temperaturas más agradables en distintas regiones del Perú.

Aunque muchos peruanos asocian la primavera con días soleados y un ambiente más cálido, los especialistas advierten que la transición no será inmediata. A continuación, te contamos cuándo empieza esta estación y todo lo que se espera tras su llegada.

¿CUÁNDO COMIENZA OFICIALMENTE LA PRIMAVERA 2025 EN PERÚ?

El Senamhi informó que la primavera se inaugurará oficialmente el lunes 22 de septiembre a la 1:00 de la tarde en todo el territorio peruano. Ese momento corresponde al equinoccio, fenómeno astronómico en el que el sol se ubica perpendicular al ecuador terrestre, lo que genera que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración. Desde esa fecha se dará inicio al ciclo estacional que se prolongará hasta el 21 de diciembre, cuando empezará el verano, según recoge Infobae.

¿CÓMO SE SENTIRÁ EL CLIMA DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS?

Los meteorólogos remarcan que la llegada de temperaturas más altas no se percibirá de forma instantánea. Según Piero Rivas, subdirector de Predicción Meteorológica del Senamhi, incluso después del inicio de la nueva estación, se vivirá un periodo de transición en el que la sensación de frío y los cielos grises seguirán presentes. En la costa, será común el llamado “cielo cubierto con brillo solar”, principalmente en distritos de Lima Norte y Lima Este, aunque de manera paulatina se apreciará una mayor luminosidad hacia el mediodía y en las primeras horas de la tarde.

¿QUÉ TEMPERATURAS SE ESPERAN POR REGIONES?

El Senamhi adelantó que la costa centro y sur ya evidenciará un aumento gradual de la temperatura diurna en la segunda semana de septiembre. Los valores previstos son los siguientes:

En Lima Metropolitana, entre 21 °C en distritos cercanos al mar y hasta 24 °C en zonas alejadas de la costa.

En Áncash, entre 22 °C y 25 °C.

En la región Lima, entre 21 °C y 26 °C.

En Ica, desde 21 °C hasta 33 °C.

En Arequipa, entre 22 °C y 31 °C.

En Moquegua y Tacna, entre 19 °C y 24 °C.

¿QUÉ RECOMENDACIONES DEBE TOMAR EN CUENTA LA POBLACIÓN?

El organismo exhorta a la ciudadanía a continuar abrigándose en las noches y a estar atentos a los avisos oficiales, ya que todavía pueden darse variaciones bruscas en la temperatura. Como recordó Rivas, “cuando pase el siguiente día, y ya estemos en el primer día de primavera, no significa que vamos a tener un clima cálido inmediatamente. Siempre hay un periodo de transición”. Asimismo, las festividades ligadas a la estación (como el intercambio de flores amarillas, símbolo de optimismo y alegría) cobrarán fuerza en todo el país conforme avance la temporada y se acerque el verano en diciembre.