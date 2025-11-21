El método integral de bienestar creado por Ale Llosa, cumple 17 años acompañando a miles de personas a entrenar cuerpo, mente y emociones para vivir con equilibrio y felicidad real, bajo su filosofía Train for Happiness (“entrena para ser feliz”)

Para conmemorarlo, el próximo 22 de noviembre se realizará una edición sin precedentes del KO Fest, titulada “KO Fest Experience by Rimac”, bajo el lema “We Believe in You” (“creemos en ti”).

A diferencia de sus ediciones anteriores —marcadas por su carácter multitudinario—, este año el festival regresa a lo esencial con un formato más íntimo, profundo y humano. El evento se llevará a cabo en el Hotel Intercontinental de Miraflores, en un entorno cálido y cercano que invita a los participantes -ya sea que conozcan KO o no- a sentirse contenidos por una comunidad única y vivir una experiencia de transformación personal inspirada en los cuatro pilares de bienestar integral del método KO: movimiento intenso, conexión interior, alimentación consciente y actitud positiva.

Durante más de ocho horas, los asistentes podrán vivir masterclass de KO y Soul Yoga, sesiones de conexión interior, terapias de sonido, buena música, buen ambiente y actividades divertidas de bienestar a cargo de aliados estratégicos que se suman a la visión de KO.

El encuentro culminará con un Detox Party que redefine el concepto de fiesta para convertirse en la mejor experiencia saludable, diferente y muy emocionante, donde se celebra la vida desde la energía clara, el cuerpo despierto y el corazón tranquilo.

“KO no es solo entrenamiento físico, es un método de entrenamiento para la vida, un espacio donde las personas se acompañan, se escuchan y se transforman juntas. Está presente en siete países y miles de personas lo utilizan para equilibrarse, alegrar sus vidas, y sacar lo mejor de sí a diario. Este KO Fest es un regreso a lo esencial: a recordar que el bienestar real comienza en lo simple y en la conexión humana. Es una vuelta a la esencia de KO que tiene un efecto que hace feliz a muchos por el mundo”, afirma Ale Llosa, fundadora de KO.

El “KO Fest Experience by Rimac” celebra 17 años de comunidad, inspiración y movimiento, y es una invitación a detenerse, respirar y volver a lo que importa: sentirnos vivos, presentes y en paz.

Los interesados pueden adquirir sus entradas a través de Joinnus.