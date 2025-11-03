En 2025, el Perú disfruta de dieciséis fechas denominados feriados que marcan pausas en la rutina laboral y ofrecen la oportunidad de desconectarse del trabajo, ya sea en el sector público o privado. Aunque varias de estas celebraciones ya pasaron, el calendario aún guarda algunos respiros muy esperados por los peruanos: momentos ideales para escapadas, reuniones familiares o simples días de descanso que recargan cuerpo y mente.

A lo largo del resto del año, el calendario nacional aún reserva jornadas significativas ligadas a fiestas religiosas e hitos históricos, que cerrarán 2025 conmemorando tradiciones y acontecimientos importantes. A propósito de ello, conoce cuáles son los feriados de noviembre.

Los feriados que le restan al 2025

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Estas jornadas de descanso se convierten en momentos ideales para celebrar tradiciones, compartir con seres queridos y aprovechar un respiro necesario del ritmo diario.

Cuánto te pagan por trabajar en feriado

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), cuando un trabajador labora en un día feriado por necesidades de la empresa o por turnos rotativos, y no se le otorga un día de descanso compensatorio, tiene derecho a recibir una retribución económica equivalente a tres veces su salario diario. Este pago se desglosa en tres componentes:

El salario correspondiente al feriado, que ya está incluido en la remuneración mensual. El pago por las horas efectivamente trabajadas durante el feriado. Un monto adicional igual al 100% del salario diario, por haber laborado en la fecha de descanso.

Negarse a otorgar esta compensación o no efectuar el pago adicional se considera una infracción laboral de carácter muy grave. Las sanciones económicas dependen del tipo de empresa y pueden oscilar entre más de 1.000 soles hasta superar los 24.000 soles, según reporta la agencia Andina.

Esta es la diferencia entre un feriado y un día no laborable

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias:

Feriado: El feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

Día no laborable: El día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas en los 10 días inmediatos posteriores (con horas extras, trabajando días de semana o considerarlo a cuenta de las vacaciones), o en la oportunidad que establezca cada entidad en función a sus propias necesidades.