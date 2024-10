A nivel nutricional, los especialistas se encargan de concientizar a la población sobre la ingesta responsable de diversos alimentos por más componentes saludables que contengan, siendo el huevo una de las proteínas más esenciales en dieta diaria aunque lo persiga cierta mala fama. Con respecto a este pilar fundamental de la vida, existe información especializada que revela detalles acerca de los beneficios aportados, así como sugerencias en cuanto a cantidades consumidas se refiere. En ese sentido, nutricionista brinda recomendaciones, indicando cuántas unidades de dicha fuente alimenticia debes comer a la semana, de qué manera le favorece a nuestra salud cardiovascular, y a la vez porqué reviste de tanta importancia para los diabéticos.

ESTA ES LA CANTIDAD DE HUEVOS QUE EXPERTOS RECOMIENDAN CONSUMIR A LO LARGO DE UNA SEMANA

La comida diaria a partir de un buen desayuno, debe revitalizarnos y brindarnos la energía suficiente para arrancar bien cada día, siendo muy recomendado que le añadas proteínas como fuente alimenticia esencial que te brinda el huevo a través de sus múltiples beneficios.

Con respecto a sus componentes, y dado precisamente su alto contenido en colesterol, algunas personas prefieren evitar consumirlo sin tener en cuenta quizá la gran cantidad de nutrientes que puede llegar a aportarnos cierta cantidad a la semana.

Es así como estudio publicado en la Revista European Journal of Clinical Nutrition donde participaron investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN), “concluye que no se encuentran riesgos para mantener un consumo habitual de hasta 4 huevos a la semana”, y además “ingerir un huevo al día de media no se asoció con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular”.

Asimismo, resulta recomendable que las personas diagnosticadas con diabetes, consuman la misma cantidad de esta proteína sancochada a lo largo de los 7 días, destacando así su alto valor nutritivo reflejado en ácidos grasos (Omega-3) y propiedades antioxidantes.

“Fuente de proteínas de alta calidad y de muchos micronutrientes con efectos beneficiosos, como funciones antioxidantes y antimicrobianas”, refiere Estefanía Toledo del CIBEROBN acerca del huevo como tal, haciendo hincapié también en lo versátil que resulta integrarlo a las comidas diarias, y asequible costo.

4 IMPORTANTES BENEFICIOS QUE APORTA EL CONSUMO DE HUEVO SEGÚN RECONOCIDA UNIVERSIDAD ESTADOUNIDENSE

Proteínas

- “Un solo huevo contiene unos seis gramos de proteínas, y la clara, aproximadamente la mitad”.

- “Los huevos tienen todos los aminoácidos esenciales, que son componentes básicos de las proteínas que sólo podemos obtener de los alimentos”.

- “Consumir suficientes proteínas puede ayudar a perder peso, aumentar la masa muscular, reducir la tensión arterial y mejorar la salud ósea”.

Salud Ocular

- “La yema de huevo contiene una gran cantidad de luteína y zeaxantina, que contribuyen a una buena salud ocular”.

- “Puede ayudar a prevenir la degeneración macular, la principal causa de ceguera relacionada con la edad”.

- “Los huevos también contienen vitamina A, que favorece el buen funcionamiento de los ojos y la visión”.

Embarazo Sano

- “No sólo son una buena fuente de proteínas, sino que están repletas de vitaminas y minerales, lo que es bueno para el desarrollo cerebral del bebé”.

- “Algunas de las muchas vitaminas y minerales que contienen son hierro, vitamina B12, vitamina A, vitamina D, vitamina E y selenio”.

- “Los huevos también contienen ácido fólico, que contribuye al desarrollo sano del cerebro y la médula espinal del feto”.

Saciedad

- “Comer huevos puede hacer que se sienta saciado durante más tiempo”.

- “Los huevos contienen un nutriente llamado colina, que es un componente importante para controlar el metabolismo”.

Fuente: University of Utah

¿CUÁNTA PALTA DEBO CONSUMIR EN UN DÍA SEGÚN RECOMENDACIÓN BRINDADA POR ESPECIALISTA?

A diario, millones de personas a nivel mundial, hacen uso de la palta como alimento cuya riqueza es valorada por nutricionistas, pero con ciertas precisiones acerca del consumo realizado y la cantidad de porciones recomendadas en un día e incluso semanalmente.

En ese sentido, hoy recogemos las declaraciones brindadas por Pablo Ojeda, dietista español y especialista en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, quien en Las Mañanas KISS de fines de junio, habló acerca de los beneficios que nos aporta dicho fruto comestible, pero también aprovechó la ocasión para referirse a su alto contenido calórico e influencia en eventuales malestares producto de excesiva ingesta.

“Yo aconsejaría un máximo de tres aguacates a la semana”, expresa el nutricionista recomendando la cantidad de palta que debe consumirse durante los 7 días, teniendo en cuenta además que “cada 100 gramos aproximadamente puede tener unas 350 - 400 calorías”, mientras Ariana Cucuzza para Cleveland Clinic, indica que lo más razonable es comer “medio aguacate” diario.

A propósito de las consecuencias negativas en nuestro organismo, la también dietista de medicina funcional, expresa que tanto el aumento de peso, dolor de cabeza, alergias y problemas digestivos, son solo algunos de los síntomas que podrías experimentar si te excedes en la ingesta de palta, y lo incluyes en desayuno, almuerzo y cena.