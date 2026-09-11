El precio de los combustibles vuelve a ser un dato de interés para miles de conductores este viernes 11 de septiembre de 2026, especialmente para quienes utilizan diariamente gasolina, diésel, GLP o GNV. Las diferencias entre establecimientos pueden representar varios soles al momento de llenar el tanque, por lo que revisar los precios antes de acudir al grifo puede ayudar a reducir el gasto mensual.

En el mercado peruano no existe un único precio nacional para cada combustible. El valor que paga el consumidor depende del establecimiento, la ubicación, la competencia de la zona y otros factores comerciales. Por ello, las referencias publicadas en medios deben entenderse como una guía y no necesariamente como el monto exacto que encontrará cada conductor en su grifo habitual. El aplicativo Facilito de Osinergmin permite comparar estaciones cercanas y visualizar cuáles ofrecen los precios más económicos.

¿Cuánto cuesta la gasolina y el diésel hoy?

Las gasolinas y gasoholes continúan entre los combustibles más utilizados por los conductores particulares. Su precio puede presentar diferencias importantes entre Lima y otras ciudades, e incluso entre grifos ubicados a pocas cuadras de distancia. Por eso, antes de abastecerse resulta conveniente comprobar el valor actualizado en la estación elegida.

En el caso del diésel, el precio también depende del establecimiento y de las condiciones del mercado. Este combustible tiene especial importancia para vehículos de transporte de carga, buses y otras unidades de trabajo, por lo que cualquier variación termina teniendo impacto en los costos operativos y, eventualmente, en el precio de determinados servicios.

Gasohol regular desde S/18,79 en Lima

El gasohol regular se comercializa desde S/18,79 por galón en estaciones de Villa El Salvador, una de las referencias más bajas reportadas para Lima Metropolitana. En San Juan de Lurigancho, en cambio, el mismo producto parte desde S/19,40, mientras que en Los Olivos se ofrece desde S/19,09.

La diferencia puede trasladarse de manera directa al bolsillo. Por ejemplo, un auto con tanque de 15 galones puede pagar cerca de S/9 más si carga gasohol regular a S/19,40 en vez de hacerlo a S/18,79. La variación responde a factores como ubicación, costos de transporte, competencia y política comercial de cada establecimiento.

Diésel y gasohol premium con precios distintos

El diésel se vende desde S/22,79 por galón en Comas, mientras que en Carabayllo la referencia reportada es de S/22,99 y en el Rímac asciende a S/23,99. Para quienes utilizan vehículos de carga, transporte o camionetas diésel, estas diferencias pueden tener un impacto mayor debido al volumen de combustible requerido en cada jornada.

En tanto, el gasohol premium registra tarifas desde S/20,09 por galón en Villa El Salvador y llega a S/20,99 en San Miguel. Los precios son referenciales y pueden cambiar según la disponibilidad, la hora de actualización de cada grifo y las condiciones de distribución, por lo que se recomienda corroborarlos antes de desplazarse.

Precio del GNV y GLP: ¿qué deben saber los conductores?

El GNV mantiene un papel relevante en el transporte peruano, particularmente entre taxis y vehículos que fueron convertidos para utilizar gas natural. El GLP, por su parte, también es empleado por una importante cantidad de automóviles. Ambos combustibles suelen ser comparados por los conductores que buscan reducir el gasto asociado al abastecimiento.

Sin embargo, elegir dónde cargar puede ser tan importante como escoger el combustible. Facilito permite utilizar la ubicación del teléfono para encontrar estaciones próximas y destacar las alternativas de menor precio. La herramienta oficial también contempla únicamente grifos y estaciones formales registrados en su plataforma.

¿Dónde consultar el precio más barato de combustible?

Para conocer el precio más conveniente en tiempo real, una de las alternativas oficiales es Facilito de Osinergmin. La aplicación permite buscar grifos cercanos, comparar los valores registrados para los diferentes combustibles y localizar aquellos establecimientos que aparecen con precios más económicos.

Esta consulta es especialmente recomendable antes de realizar un recorrido para abastecerse, ya que los precios pueden actualizarse y no siempre coincidir con referencias publicadas previamente. Además, Osinergmin señala que los usuarios pueden reportar mediante la aplicación cuando el precio mostrado no coincide con el encontrado en el establecimiento.

Para este viernes 11 de septiembre de 2026, la recomendación para los conductores es comparar varias estaciones antes de decidir dónde cargar. Una diferencia aparentemente pequeña por galón o por metro cúbico puede convertirse en un ahorro considerable para quienes utilizan el vehículo todos los días, especialmente taxistas, repartidores y transportistas.

VIDEO RECOMENDADO: