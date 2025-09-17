La jubilación es una etapa en la que cada aporte cuenta y los trabajadores buscan asegurar un ingreso que les permita vivir con tranquilidad. En el caso de los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el sistema establece un monto máximo de pensión que solo se logra al cumplir ciertas condiciones, lo que genera gran interés entre los aportantes que esperan llegar a la vejez con respaldo económico.

Este beneficio se encuentra regulado por el Decreto Ley N.º 19990, el cual fija los topes de las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Los montos, aunque limitados, representan un ingreso fijo que puede incrementarse en algunos casos especiales. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNTO ES LA PENSIÓN MÁXIMA QUE OTORGA LA ONP EN 2025?

El monto más alto que puede recibir un jubilado bajo el régimen de la ONP asciende a S/893 mensuales. Esta cifra corresponde al tope establecido por ley y se otorga a quienes cumplen las condiciones exigidas. Sin embargo, de esa cantidad se descuenta un 4% destinado al Seguro Social de Salud (EsSalud), lo que significa que el monto neto a cobrar es ligeramente menor.

Aunque no se trata de una cifra muy elevada, constituye la base con la que cuentan miles de adultos mayores que dependen del Sistema Nacional de Pensiones.

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBEN CUMPLIR PARA COBRAR EL MONTO MÁXIMO?

No todos los afiliados pueden alcanzar la pensión máxima, pues es necesario reunir dos condiciones claves:

Edad mínima de 65 años cumplidos al momento de presentar la solicitud de jubilación.

Acreditar 20 años de aportes, lo que equivale a 240 contribuciones mensuales en total.

El sistema considera que, en la práctica, una persona puede realizar un máximo de 12 aportes al año. Por ello, se requieren dos décadas de contribuciones efectivas para lograr el pago de S/893. Estos requisitos buscan asegurar que el beneficio sea otorgado solo a quienes tuvieron una trayectoria laboral formal y constante.

¿EXISTE UNA FORMA DE COBRAR MÁS DE S/1.000 EN LA ONP?

Aunque el monto máximo se mantiene en S/893, la normativa contempla un incremento especial denominado Bonificación por Edad Avanzada. Este beneficio se activa automáticamente cuando el pensionista cumple 80 años. Gracias a este ajuste, un jubilado que recibía la pensión máxima puede ver su ingreso mensual elevarse hasta S/1.116,25, lo que representa un alivio económico en una etapa de mayor vulnerabilidad, según informa el diario La República.

¿CUÁNDO SE COBRA LA PENSIÓN Y QUIÉN SE ENCARGA DEL PAGO?

Los pagos se realizan de acuerdo con un cronograma oficial publicado por el Banco de la Nación, entidad encargada de distribuir las pensiones mensuales a los jubilados del Sistema Nacional de Pensiones. De esta manera, los beneficiarios tienen la seguridad de contar con un ingreso fijo mes a mes. Actualmente, los pagos correspondientes al mes de septiembre ya se encuentran disponibles para ser cobrados en las agencias habilitadas.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA ONP Y LA AFP?

La ONP es la Oficina de Normalización Previsional que se encarga del Sistema Nacional de Pensiones. La entidad recibe y gestiona los aportes de las personas que se encuentran afiliadas a este sistema de fondo común. Su sistema sirve para pagar las jubilaciones de los ciudadanos peruanos que ya se encuentran dentro de la edad para percibir su pensión por años de aporte y para solventar la jubilación de actuales trabajadores a futuro. En este sistema nacional de pensiones, el número de aportantes debe ser mayor al número de jubilados para que este programa cuente con un funcionamiento óptimo. En caso de no desarrollarse de esta forma, no todas las personas podrían acceder a este beneficio.

Por otro lado, la AFP son las siglas de la Administradora de Fondos de Pensiones, que mediante el Sistema Privado se encarga de proteger los aportes con un funcionamiento de aportes en cuentas individuales directamente a nombre del aportante. Las AFP cuentan con cuatro tipos de fondo que tienen distinto riesgo. Estos permiten rentabilizar lo que han ahorrado dentro de un determinado tiempo, para que luego sea retribuido cuando le corresponda la jubilación a sus aportantes.