La posibilidad de escuchar música desde donde estés, y mediante una gran variedad de dispositivos, hoy puede hacerse efectiva gracias a Spotify, el servicio digital que te brinda acceso a las canciones de tus artistas favoritos. Al respecto, hoy vamos a referirnos a un consumo de datos que puede verse alterado debido a la reproducción de temas, y en tan solo una hora hasta terminar agotándose.
La posibilidad de escuchar música desde donde estés, y mediante una gran variedad de dispositivos, hoy puede hacerse efectiva gracias a Spotify, el servicio digital que te brinda acceso a las canciones de tus artistas favoritos. Al respecto, hoy vamos a referirnos a un consumo de datos que puede verse alterado debido a la reproducción de temas, y en tan solo una hora hasta terminar agotándose.
LO QUE TE CONSUME 1 HORA ESCUCHANDO MÚSICA DESDE SPOTIFY
Hoy la tecnología permite que podamos conectarnos a diversos aplicativos, y en esa línea también tengamos la chance de hasta escuchar canciones de manera ilimitada gracias a Spotify.
La plataforma de streaming musical, y originaria de Suecia, te ofrece la posibilidad de acceder a un servicio de música, pódcasts y vídeos digitales por los cuales tiende a recomendarte que uses wifi en vez de datos móviles.
Esto último se produce a partir de la cantidad de MB que terminan consumiendo tu plan de acuerdo a la calidad de canción escuchada mediante Spotify, y hoy gracias a ADSLZone te los compartimos para el cuidado de tu gasto diario:
- Baja (24 kbps), 10-25 MB x hora
- Normal (96 kbps), 40-60 MB x hora
- Alta (160 kbps), 70-150 MB x hora
- Muy Alta/Extrema (320 kbps), 140-750 MB x hora
Considerando esta información, resulta importante que tomes en cuenta la recomendación referente a la descarga de tus canciones favoritas vía Spotify, y a fin de terminar escuchándolas sin requerir de wifi o consumo de datos vinculado a plan adquirido.
SPOTIFY Y LA FUNCIÓN QUE TE PERMITE COMPARTIR MÚSICA MEDIANTE CHATS GRUPALES
Han transcurrido más de 15 años desde que Spotify fuera lanzado oficialmente, y como plataforma que revolucionaria tu experiencia musical a partir de la incorporación de funciones muy particulares para compartirle canciones a tus seres queridos.
Amigos y familiares hoy pueden revisar el contenido que vienes escuchando, y esto gracias a tanto los mensajes individuales activados como la posibilidad de crear chats grupales, y añadir hasta 10 contactos.
Si eres mayor de 16 años, y usuario de las versiones Gratuita o Premium que ofrece Spotify, desde el 28 de enero de 2026 ya tienes la chance de compartir tus podcasts favoritos, listas de reproducción, y audiolibros con quienes gustes, y cuya información logra mantenerse vigente gracias a función aplicada, y semejante a la de WhatsApp.
"Los mismos controles de usuario y funciones de seguridad para los mensajes individuales están disponibles para los chats grupales“, remarcan desde la plataforma musical de origen sueco, y haciendo hincapié en la importancia de poder brindarte libertad para decidir cómo aprovechar el espacio creado tras varias solicitudes recibidas.
DE ESTA FORMA FUNCIONAN LOS MENSAJES INDIVIDUALES QUE PUEDEN GENERARSE VÍA SPOTIFY
- Comparte contenido de Spotify e inicia un mensaje en la propia app con personas con las que hayas interactuado antes.
- Cuando escuches una canción, podcast o audiolibro desde la vista “Reproduciendo ahora”, toca el ícono de compartir, selecciona un amigo y presiona enviar.
- Una vez que aceptes una solicitud de mensaje, podrás empezar a reaccionar con emojis, responder vía texto, y compartir contenido de Spotify sin problemas.
- Accede a “Mensajes” desde tu foto de perfil ubicada en la esquina superior izquierda.
ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.