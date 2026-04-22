Mientras la Liga Peruana de Vóley 2025/26 entra en su tramo decisivo, los clubes comienzan a mover sus fichas pensando en lo que viene. En Alianza Lima, una de las principales dudas giraba en torno al futuro de su conductora de juego, la colombiana María Alejandra Marín. La armadora ha sido una de las piezas determinantes del conjunto blanquiazul durante la temporada, no solo por su regularidad, sino por su capacidad para ordenar el juego en momentos clave. Su rendimiento la ha convertido en un pilar dentro del esquema del equipo, lo que elevó la incertidumbre sobre su continuidad de cara al próximo curso. En medio de la lucha por el título, la situación de Marín aparece como uno de los temas centrales en la planificación deportiva, en un contexto donde cada decisión puede marcar el rumbo del equipo en la siguiente campaña. A continuación, te contamos todos los detalles sobre su futuro, el cual genera incertidumbre entre sus seguidores.

Decisión tomada: el futuro de María Alejandra Marín en Alianza Lima sorprende

A medida que se define el desenlace de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, también comienzan a perfilarse movimientos importantes en los equipos protagonistas. En ese escenario, el panorama de Alianza Lima respecto a una de sus jugadoras clave empieza a despejarse.

Fue Vivian Baella, exseleccionada nacional y hoy analista, quien aportó luces sobre el tema durante su intervención en el podcast digital ‘Bloqueo y Punto’. Según deslizó, la presencia de Marín en el conjunto íntimo no estaría en riesgo.

Aunque no se trató de un anuncio oficial, sus palabras apuntan a que el club ya habría resuelto internamente la situación, apostando por sostener a una de las piezas que ha tenido mayor peso en el armado del equipo durante la temporada.

“Estábamos hablando de que algo que le juega un poco en contra a Alianza Lima es el tema de la armadora, que no es nacional. Pero por acá tengo mi fuente queme dice que Marín ya firmó para la próxima temporada. Es una fuente confiable, ya me confirmaron”, dijo Baella a dicho medio.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. San Martín?

La definición del campeonato tendrá un nuevo capítulo este domingo 26 de abril, cuando Alianza Lima y Universidad San Martín se enfrenten en el segundo duelo por la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

El encuentro se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, escenario que volverá a ser testigo de un choque decisivo en la lucha por el título nacional, con ambos equipos buscando imponer condiciones en esta etapa clave del torneo.

¿A qué hora es el Alianza Lima vs. San Martín?

El segundo enfrentamiento por la final de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima y Universidad San Martín está previsto para este domingo 26 de abril, con inicio fijado a las 5:00 p. m., de acuerdo con el horario local.

El compromiso, que forma parte de la serie decisiva por el título, se perfila como un duelo clave en el que ambos equipos buscarán acercarse a la consagración en el campeonato nacional.