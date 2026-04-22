Por Redacción EC

Mientras la Liga Peruana de Vóley 2025/26 entra en su tramo decisivo, los clubes comienzan a mover sus fichas pensando en lo que viene. En Alianza Lima, una de las principales dudas giraba en torno al futuro de su conductora de juego, la colombiana María Alejandra Marín. La armadora ha sido una de las piezas determinantes del conjunto blanquiazul durante la temporada, no solo por su regularidad, sino por su capacidad para ordenar el juego en momentos clave. Su rendimiento la ha convertido en un pilar dentro del esquema del equipo, lo que elevó la incertidumbre sobre su continuidad de cara al próximo curso. En medio de la lucha por el título, la situación de Marín aparece como uno de los temas centrales en la planificación deportiva, en un contexto donde cada decisión puede marcar el rumbo del equipo en la siguiente campaña. A continuación, te contamos todos los detalles sobre su futuro, el cual genera incertidumbre entre sus seguidores.