La decepción mezclada con tristeza e impotencia es lo que siente normalmente todo club e hinchada que ve cómo su equipo pierde la categoría, por ejemplo. Estas sensaciones son precisamente las que expresa de manera tajante hoy un exfutbolista de la Universidad César Vallejo, equipo trujillano que el sábado 2 de diciembre descendió a Liga 2, y lo tuvo en su plantilla hasta mediados de temporada cuando Guillermo Salas ya había sido contratado en reemplazo de Roberto Mosquera. Tras confirmarse la mala noticia para el pueblo ‘poeta’, el jugador decidió hacer uso de las redes sociales a fin de evidenciar lógica frustración, pero sorprendentemente dirigirla hacia un ‘Chicho’ al que considera uno de los “grandes responsables de esta debacle”.

QUIÉN ES EL EXJUGADOR DE LA UCV QUE DECIDIÓ ARREMETER CONTRA GUILLERMO SALAS Y POR QUÉ LO HIZO TRAS DESCENSO CONSUMADO A LIGA 2

De manera tan sorpresiva como quizá el propio descenso vallejiano junto a Mannucci en Liga 1 Te Apuesto 2024, un exjugador de la UCV hoy también es noticia producto de la publicación realizada en redes sociales donde en medio del dolor por la pérdida de categoría, recuerda a Guillermo Salas y arremete contra él por haberle quitado la posibilidad de continuar “defendiendo mis colores”.

El extremo por izquierda a quien nos referimos se llama Alejandro Ramírez Zárate, y estuvo bajo las órdenes del ‘Chicho’ tan solo algunas semanas para luego llegar a préstamo a Cienciano hasta fines de diciembre.

“No puedo creer lo que estoy viendo, lo que está pasando, parece una pesadilla”, refiere el popular ‘Jarrita’ mediante historias de Instagram, recordando inicialmente “todo lo que me costó volver a Primera y más aún a Vallejo, un grandísimo equipo, el equipo que me vio crecer como futbolista”.

Ahora desde Cusco, Alejandro Ramírez continúa arremetiendo contra Guillermo Salas utilizando palabras de grueso calibre, ya que si bien “es cierto los dirigentes han tomado malas decisiones”, el ‘Chicho’ puntualmente “me quito la posibilidad de seguir defendiendo mis colores” como lo hacía desde 2022, y también lo llevó a cabo entre 2009 y 2012 cuando debutó profesionalmente.

Según lo revelado en redes sociales tras descenso consumado de la UCV a Liga 2 por derrota a manos de Atlético Grau, el ex DT de Alianza Lima “no me quiso desde el día que llegó, sin razón alguna”, alegando siempre “... que todos los extremos o volantes ofensivos eran mejores que yo y quiero saber quién ha sido mejor que yo o si lo han demostrado en todo este Clausura”, termina expresando el futbolista ‘poeta’ a préstamo en Cienciano.

Alejandro Ramírez volvió a la UCV en 2021, pero hoy forma parte de Cienciano a préstamo tras no estar en los planes del 'Chicho' Salas, según revela por redes sociales. (Fuente: Facebook UCV)

“Que son gustos del entrenador”, manifiesta de manera irónica un Alejandro Ramírez tan enfadado como polémico contando cómo Guillermo Salas habría decidido ‘borrarlo’ prácticamente a mediados de junio, y considerándolo “como uno de los grandes responsables de esta debacle”.

ASÍ FUE LA JORNADA DONDE LA UCV PERDIÓ LA CATEGORÍA Y A PARTIR DE 2025 DISPUTARÁ LIGA 2

Dependiendo de sí mismo, ha iniciado la fecha 17 del Torneo Clausura 2024 la UCV, pero a diferencia de UTC y Mannucci, teniendo que superar un gran reto: ganarle en Sullana a Atlético Grau clasificado a Sudamericana 2025.

Todo cuesta arriba se pondrían las cosas para los dirigidos por ‘Manzanita’ Hernández, luego que Tomás Sandoval anotara el 1-0, y más aún tras doblete de Neri Bandiera culminando el primer tiempo.

El Campeones del 36 estaba siendo el escenario donde la UCV consumaría su descenso a Liga 2, considerando que tanto UTC como Mannucci estaban sumando los puntos necesarios para quitarles la permanencia.

Finalmente, y a los 84 minutos desde los 12 pasos, Yorleys Mena convertiría el último gol ‘poeta’ en la máxima división del fútbol peruano, y acompaña así tras categórico 3-1 en contra, a Unión Comercio y también un Mannucci que hasta los 93′ estaba salvándose.

EL MENSAJE DE RICHARD ACUÑA CON PROMESA INCLUIDA TRAS EL DESCENSO DE LA UCV A LIGA 2

Tras 34 jornadas disputadas en Liga 1 Te Apuesto 2024, la UCV no pudo sostenerse y formará parte de la Liga 2 por primera vez en 6 años, siendo Richard Acuña quien horas después del descenso consumado, utilizó sus redes sociales para pronunciarse oficialmente, y pedir disculpas sobre todo como presidente ‘poeta’.

A través de X, el presidente del conjunto trujillano expresó que si bien hoy enfrentan un “desafío duro”, la historia del club “está llena de resiliencia y fortaleza”, y desde la dirigencia, buscarán corregir “los errores que nos costaron la categoría”.

Hoy enfrentamos un desafío duro con el descenso a segunda división, pero la historia del @clubucv está llena de resiliencia y fortaleza. A nuestros hinchas, como presidente, les pedimos disculpas públicas y prometemos que volveremos más fuertes. Corregiremos los errores que nos… — Richard Acuña Núñez 🏠 (@RichardAcunaN) November 3, 2024

“A nuestros hinchas, como presidente, les pedimos disculpas públicas y prometemos que volveremos más fuertes”, indica también Richard Acuña tras consumarse el descenso de la UCV a Liga 2, revelando además que pese al mal momento, tiene plena confianza en pronto e inmediato retorno a la máxima división del fútbol profesional peruano.

Cabe resaltar, que la institución ‘poeta’ no perdía la categoría desde la temporada 2019 luego que llegara ‘Chemo’ del Solar y dirigiera la gran final ante Mannucci, el otro club trujillano cuyo destino en Liga 1 Te Apuesto 2024 ha terminado siendo el mismo.

ESTOS FUTBOLISTAS DE LA UCV Y MANNUCCI HAN DESCENDIDO A LIGA 2 Y EN ALGUNA OPORTUNIDAD JUGARON POR UNIVERSITARIO, ALIANZA LIMA Y SPORTING CRISTAL

Año tras año, los equipos peruanos que participan en el torneo de primera división, invierten para reforzarse y tratar de realizar gran campaña, sin embargo, no siempre lo planificado sale como uno quisiera, y el claro ejemplo de ello son tanto la UCV como Carlos Mannucci, los dos clubes trujillanos que descendieron a Liga 2 teniendo entre sus plantillas a reconocidos futbolistas y varios ex Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal.

La Liga 1 Te Apuesto 2024 se acabó oficialmente para ambas instituciones el sábado 2 de noviembre, contando con la participación de jugadores que hasta el 2023 y temporadas pasadas también, formaron parte de los denominados 3 grandes del balompié nacional, pero hoy sucumben deportivamente vistiendo la casaquilla ‘poeta’ y ‘tricolor’.

A continuación, te compartimos el extenso listado integrado por los ex Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal que descendieron a Liga 2 con UCV y Mannucci, y completaron mal año a nivel profesional tras lograr título nacional hace solamente 365 días en algunos casos:

UCV

- José Carvallo (Universitario)

- Josepmir Ballón (Alianza Lima / Sporting Cristal)

- Edgar Benítez (Alianza Lima)

- Carlos Ascues (Alianza Lima)

- Arley Rodríguez (Alianza Lima)

- José Bolívar (Universitario)

- Johan Madrid (Sporting Cristal)

CARLOS MANNUCCI

- Manuel Heredia (Alianza Lima)

- Nelinho Quina (Universitario)

- Jhonny Vidales (Alianza Lima)

- Percy Liza (Sporting Cristal)

- Luis Urruti (Universitario)

- Willyan Mimbela (Alianza Lima)

- Alexander Succar (Universitario)

En diversos periodos e instantes, los jugadores mencionados han pertenecido a las filas de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal, incluso logrando importantes títulos como el bicampeonato 2021-2022 por parte de Josepmir Ballón, pero también, y aunque no terminaron la temporada, resulta preciso recordar a Guillermo Salas y Roberto Mosquera como los ex DT ‘íntimos’ que dirigieron a la UCV durante gran parte de la Liga 1 Te Apuesto, y al propio Paolo Guerrero que llegaría a Trujillo en medio de lío mediático.