Mauro ‘Toro’ Cantoro sobre Universitario tras caer ante Sporting Cristal: “Va a terminar siendo campeón”

Universitario perdió (2-1) ante Sporting Cristal y sufrió un duro traspié en el Torneo Clausura 2024. Sin embargo, por tener mejor diferencia de goles que Alianza Lima, los cremas se mantienen como líderes. En este sentido, Mauro Cantoro, bicampeón y exjugador de la escuadra crema, se mostró confiado en que los dirigidos por Fabián Bustos se levantarán y finalmente se consagrarán ganando el bicampeonato.

El exgoleador se refirió a lo sucedido ante los rimenses en Denganche. Además, pronosticó que ve muy fuerte a los cremas y terminarán siendo campeones. “No sé si merecido, pero le salió la forma de jugar, cómo lo planteó el técnico de Cristal. Los jugadores lo llevaron acabo bien, incomodó a la ‘U’. Un poco de horror del segundo gol, que lo termina de complicar en el momento que llegó el gol”.

Asimismo, el ‘Toro’ añadió: “Creo que en el segundo tiempo la ‘U’ pudo haber descontado antes. Hubiera sido otro el partido, pero lógicamente bien ganado por Cristal. Creo que no fue superior a la ‘U’, pero sí le salió e incomodó a la ‘U’. La ‘U’ provocó poco por fuera. En el segundo tiempo hasta ya casi desordenado lo podía haber descontado antes. Creo que igualmente Cristal tuvo una con Gonzáles, podía haber liquidado”.

Por último, Cantoro enfatizó que los merengues sonreirán a final de temporada. “Ahora queda todo abierto. Me mantengo en lo que pienso sobre el torneo, pero nada, alarga un poco más creo lo que va a terminar siendo la ‘U’ campeón”.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre la derrota de Universitario?

Fabián Bustos, técnico merengue, analizó lo que fue la derrota ante Cristal en conferencia. “No estuvimos a la altura nosotros, el rival hizo muchos cambios desde lo táctico para intentar anularnos a nosotros, pero nosotros no estuvimos bien, no estuvimos finos, no estuvimos competitivos, ganando duelos, pelotas divididas, no estuvimos jugando como lo sabemos hacer”.

Asimismo, el argentino aseguró que su equipo mejoró en el segundo tiempo. “El segundo tiempo si jugamos, fuimos superiores, tuvimos dos errores, donde uno nos convierte y otro no. ¿Qué hicimos mal? Seguramente lo voy a ver y lo vamos a trabajar con los chicos, competir como lo sabemos hacer, con mucha más entrega, la misma intensidad y la intención de juego que tuvimos el segundo tiempo”.

Por último, Bustos se mostró muy enfático en que pueden ser campeones si mantienen el nivel de la segunda etapa ante los rimenses. “Cuando nos planificamos con los jugadores a inicio de temporada, queríamos llegar a la final, ya lo conseguimos, pero no nos conformamos con eso. Queremos ser campeones, darle a nuestra gente que tanto pide, ya ganamos el primer torneo, estamos primeros en el segundo, estoy fuerte porque ellos me demuestran que si jugamos como lo hicimos en el segundo tiempo tenemos grandes chances”.

Cuáles fueron los resultados y programación de la fecha 15 del Torneo Clausura 2024

Martes 22 de octubre

- Atlético Grau 2-2 Deportivo Garcilaso / Finalizado

- Los Chankas 2-1 César Vallejo / Finalizado

- Melgar 1-0 UTC / Finalizado

- Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo / Finalizado

Miércoles 23 de octubre

- ADT 2-0 Unión Comercio / Finalizado

- Cienciano 3-0 Alianza Atlético / Finalizado

- Carlos A. Mannucci 4-1 Cusco FC / Finalizado

- Sporting Cristal 2-1 Universitario / Finalizado

Jueves 24 de octubre

- Comerciantes Unidos 0-0 Sport Boys / Finalizado