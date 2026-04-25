Las playas de Chorrillos fueron el escenario de una nueva edición de la Bithon Race Lima, una de las competencias de acuatlón más exigentes y esperadas del calendario peruano. Organizado por Sports United, el evento reunió a cientos de atletas que desafiaron las aguas del Pacífico y el asfalto de la Costa Verde.

Dominio en la Categoría General

En la distancia principal (Age Group), Oswaldo Chumpitaz se llevó el primer lugar absoluto con un tiempo de 00:59:34, manteniendo un ritmo sólido tanto en el tramo de natación como en la carrera a pie. El podio masculino fue completado por Diego Oré (01:00:36) y Josué Oré (01:04:18), quienes protagonizaron un cierre espectacular.

En la rama femenina, la atleta Mel Villalobos destacó sobre el resto, cronometrando 01:12:26 para asegurar el primer puesto de la general damas, demostrando una excelente progresión en el segmento de carrera. Segunda fue María José Torres (01:15:34) y tercera Jimena Navarro (01:17:13).

Ruta y Desafío Técnico

La competencia tuvo como epicentro la Playa Agua Dulce. Los recorridos se dividieron según las categorías:

Age Group y Postas: 2 km de natación en aguas abiertas seguidos de 10 km de carrera.

2 km de natación en aguas abiertas seguidos de 10 km de carrera. Juvenil: 1 km de natación y 5 km de carrera.

1 km de natación y 5 km de carrera. Kids: Circuito adaptado de 200 metros de nado y 1 km de trote.

El circuito de carrera se extendió a lo largo del malecón de Chorrillos, ofreciendo a los participantes una ruta plana pero exigente debido a la humedad y la temperatura matutina.

Los ganadores de la competencia desarrollada en Chorrillos | Foto: Difusión

Participación y comunidad

Con una convocatoria que llegó a casi 700 inscritos entre todas sus modalidades (Individual, Postas, Juvenil y Kids), la Bithon Race reafirma su compromiso con la promoción de los deportes combinados en el país.

“El nivel mostrado en Agua Dulce demuestra que el acuatlón sigue creciendo en el Perú. Ver desde niños de 8 años hasta categorías máster compitiendo con esa intensidad es el objetivo de las Bithon Series”, indicó Brandon Castellanos, organizador del evento.

La Bithon Series continuará su recorrido nacional, teniendo como próxima gran parada la edición en la Tarapoto, programada para el 20 de junio, seguido de la edición Cusco a realizarse el 05 de setiembre.

La gran final será en noviembre en la Escuela Naval del Perú, en el Callao.

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