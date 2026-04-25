Resumen

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El circuito de carrera se extendió a lo largo del malecón de Chorrillos, ofreciendo a los participantes una ruta plana pero exigente | Foto: Difusión
El circuito de carrera se extendió a lo largo del malecón de Chorrillos, ofreciendo a los participantes una ruta plana pero exigente | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Las playas de Chorrillos fueron el escenario de una nueva edición de la Bithon Race Lima, una de las competencias de acuatlón más exigentes y esperadas del calendario peruano. Organizado por Sports United, el evento reunió a cientos de atletas que desafiaron las aguas del Pacífico y el asfalto de la Costa Verde.