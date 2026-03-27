Uno de los eventos de acuatlón más esperados en el país presentó su calendario oficial. La Bithon Series 2026 fue presentada oficialmente en conferencia de prensa realizada recientemente en el auditorio de Promperú.

El lanzamiento contó con la presencia de Brandon Castellanos y Carlos Westry, fundadores de Sports United; Vanessa Endo, vocal del Comité Olímpico Peruano; Alfredo Cura presidente de la Federación Peruana de Pentatlón Moderno; figuras del triatlón peruano como María José Torres, Bremer Valencia y los influencers deportivos Piero Montenegro y Yanira Dávila, quienes resaltaron la importancia de esta competencia para promover el deporte, la vida saludable y el turismo deportivo en la ciudad.

La Bithon Series 2026 es una serie de eventos que combina natación en aguas abiertas y carrera pedestre para desafiar a deportistas de todos los niveles, desde niños, principiantes hasta atletas élites y es organizada por Sports United.

El circuito nacional de acuatlón Bithon Series 2026 incluye sedes como Pimentel (ya realizada el 14 de febrero), Lima (11 de abril), Tarapoto (20 de junio) y Cusco (5 de septiembre), incentivando a los participantes a competir mientras conocen en Perú.

Bithon Series 2026

“La Bithon Series fue un proyecto soñado y se está convirtiendo en realidad. Este 2026 es el inicio de un reto en equipo para que abra puertas al deporte en las provincias, descentralizar el turismo deportivo y disfrutar con los amigos tus logros personales y grupales. Bienvenidos todos los que deseen sumarse a este proyecto como participantes, marcas, instituciones”, señaló Brandon Castellanos, deportista y organizador de la Bithon Race.

La competencia más próxima es la Bithon Race Lima que se llevará a cabo el sábado 11 de abril en la Playa Agua Dulce, distrito de Chorrillos. Este desafío combina natación en aguas abiertas y carrera pedestre, ofreciendo un circuito rápido, seguro y atractivo tanto para atletas experimentados como para quienes buscan debutar en esta disciplina.

Bithon Series 2026

Detalles principales del evento:

Formato principal (acuatlón individual): 2 km de natación en mar abierto + 10 km de carrera por la costa verde y zonas aledañas a la playa.

Otras modalidades disponibles: Incluye opciones de distancias más cortas (como Bithon Express con 1 km de nado + 5 km de carrera), postas (equipos), categorías kids.

Hora de inicio: 6:00 a.m.

Inscripciones: Están abiertas a través del sitio web oficia: https://bithonrace.com/

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