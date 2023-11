Argentina no pudo contra Uruguay y cayó sorpresivamente 2-0 en las Eliminatorias. Por la quinta jornada de las Clasificatorias, el equipo dirigido por Lionel Scaloni fue superado en el juego y en el marcador ante el cuadro celeste. Sin embargo, esto no fue lo único negativo para el conjunto comandado por Lionel Messi, pues también se confirmó la clausura del estadio La Bombonera, escenario en donde se jugó este trascendental y tradicional encuentro.

Por qué clausuraron La Bombonera tras el Argentina vs Uruguay

El motivo para la clausura del recinto fue, según el comunicado de Boca Juniors, haber sobrepasado el aforo permitido de espectadores para el encuentro ante Uruguay. Esta sanción recibida fue anunciada por la institución xeneize, club dueño del estadio y en el que juega de local.

“Orgullosos de haber recibido en casa a los campeones del mundo en un clima festivo y con total normalidad, el Club Atlético Boca Juniors comunica que, a pesar de no haber superado la capacidad máxima del estadio, la agencia gubernamental de control del GCBA decidió, finalizado el encuentro, la clausura de La Bombonera por alegar que se había superado su capacidad de aforo”, indica el comunicado.

Por último, el mensaje de Boca finaliza de la siguiente manera: “Dadas las circunstancias del caso, el club considera que dicha acción evidencia animosidad contra la institución, algo que se ha reiterado sugestivamente en varias oportunidades en lo que va del año”.

Orgullosos de haber recibido en casa a los campeones del mundo en un clima festivo y con total normalidad, el Club Atlético Boca Juniors comunica que, a pesar de no haber superado la capacidad máxima del estadio, la agencia gubernamental de control del GCBA decidió, finalizado el… pic.twitter.com/spKaEZfYx0 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 17, 2023

¿Qué dijo Lionel Scaloni, técnico de Argentina, sobre la derrota ante Uruguay?

Lionel Scaloni, entrenador del conjunto albiceleste, habló en conferencia de prensa y expresó su análisis sobre la caída de su equipo. “La verdad que fue un partido donde no estuvimos nunca cómodos. Ellos merecieron el triunfo, sin dudas. No encontramos los caminos nunca, esa es la realidad. Intentamos en el segundo tiempo corregir con alguno cambio pero bueno, parece que no era el día. Pero repito, es mérito de ellos por como jugaron”.

En la siguiente jornada, Argentina visitará a Brasil en el histórico Maracaná. Sin duda, se trata de un encuentro que promete paralizar el continente al tratarse del clásico sudamericano. Se espera un encuentro lleno de goles y emociones este martes.

¿En dónde ver todos los partidos de la jornada 6 de las Eliminatorias sudamericanas?

21 de Noviembre

· Perú vs Venezuela, 9:00 p.m. (Movistar Deportes, canal 3 y 703 HD)

· Paraguay vs Colombia, 6:00 p.m. (GOLPERU, canal 14 y 714 HD) - solo en Movistar

· Uruguay vs Bolivia, 6:30 p.m. (Movistar Eventos, canal 514 y 794 HD) - solo en Movistar

· Ecuador vs Chile, 6:30 p.m. (Movistar Eventos 2, canal 515 y 801 HD) - solo en Movistar

· Brasil vs Argentina, 7:30 p.m. (Movistar Plus, canal 6 y 706 HD)

¿Cuántas selecciones clasifican al Mundial?

Un total de 48 equipos son los que pueden clasificar a la próxima edición de la Copa del Mundo que se dará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Sudamérica: 6 plazas y media



Asia: 8 plazas y media



África: 9 plazas y media



Norte, Centroamérica y el Caribe: 6 plazas y media



Europa: 16 plazas



Oceanía: 1 plaza y media

Óscar Ruggeri declaró sobre Paolo Guerrero y la renovación de la selección peruana en entrevista con Deporte Total de El Comercio.