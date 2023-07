Los Beatles es una de las bandas más históricas y con mayor cantidad de fanáticos. Además, la agrupación inglesa, liderada por John Lennon y Paul McCartney, sirvió de gran influencia para muchos grupos musicales importantes que aparecieron después.

La década de los 60 vio nacer a un cuarteto que sin saberlo o quizá vislumbrarlo, transformaría el concepto de la música con un pop/rock alternativo ideal para el tenor de sus composiciones, y la incorporación de otros géneros como el blues, el country, soul, R&B, y otros más.

Este lunes 10 de julio es un día importante, pues se festeja en todo el mundo el Día Internacional de Los Beatles. Se trata de una fecha en especial que le rinde tributo a la banda también formada por George Harrison y Ringo Starr.

Y, si eres uno de aquellos fanáticos que siempre está pendiente de saber cada vez más de Los Beatles, a continuación, te mostraremos 10 curiosos datos que tal vez no conocías y seguramente te sorprenderán.

Día Internacional de Los Beatles: 10 datos que no sabías de la histórica banda de rock

1- Sus conciertos olían a mucha orina debido a la sobrexcitación de sus fans.

2- “Abbey Road”, su último dísco grabado en estudio iba a llamarse “Everest, y la foto de portada se haría en la cima de esa montaña icónica.

3- John Lennon le puso fin a Los Beatles y disolvió la histórica banda británica teniendo como vista de fondo al Hotel Polynesian Village de Disney World.

4- “Yesterday” es quizá la canción más versionada del mundo llegando a la asombrosa cifra de 1,600 adaptaciones.

5- John Lennon quiso comprar una isla en Grecia para fundar una comunidad llena de amigos y familiares pero Paul McCartney se lo habría impedido.

6- El multifacético George Harrison perdió la virginidad mientras compartía habitación con el resto de la banda que dormía en camas literas.

7- Se dice que Decca Records rechazó a The Beatles porque “sería una pérdida de tiempo” ya que “los grupos de guitarra están por extinguirse”.

8- Pese a que John Lennon, Yoko Ono, y Harrison también, llegaron a desmentirlo, la versión más fehaciente indica que la canción llamada Lucy in the Sky with Diamonds provino de las siglas LSD, sustancia ilegal conocida como ácido lisérgico que un “dentista malvado” le echó a las tazas de café de los artistas.

9- Curiosamente, el ingenio para componer e idear melodías que demostraba el cuarteto británico, no bastó para que supieran leer partituras.

10- El histórico día en el que Lennon y McCartney se vieron y encontraron por primera vez se produjo teniendo al ‘Dr. Winston O’Boogie’ pasado de copas luego de un concierto que ofreció el The Quarrymen de John Winston.

