El Día Internacional del Juego se celebra cada 28 de mayo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño, reconoce al juego como un derecho que trasciende la edad. Te contamos los detalles de esta fecha especial en la siguiente nota.

Este 28 de mayo se celebra el Día Internacional del Juego

El artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño expresa que “los estados partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes”.

La Asociación Internacional de Ludotecas propuso, en 1998, instituir un día para jugar. Dos años más tarde, se celebró por primera vez esta efeméride que nos recuerda que el juego es una actividad que no tiene horarios, es gratis y alimenta el espíritu.

Este día busca crear reflexión sobre el derecho que tienen los niños al descanso, al esparcimiento, a los juegos y actividades recreativas que vayan acorde a su edad, además de la libertad que tienen para introducirse al mundo del arte y la cultura.

En el presente, el Día Internacional del Juego es festejado en más de 40 países alrededor del mundo a través de diversas dinámicas y juegos. Grandes y chicos están invitados a formar parte de esta celebración universal.