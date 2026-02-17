Centroamérica y TEON firman un acuerdo que busca generar “orgullo y riqueza regional”

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al acto asistieron representantes del cuerpo diplomático acreditado en El Salvador y ante el SICA, entre ellos jefes de misión de Guatemala, Ecuador, República Dominicana y Honduras | Foto: EFE
Por Agencia EFE

La Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) y TEON (The Embassy of Nature) firmaron en la sede del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) un acuerdo de cooperación para impulsar una hoja de ruta que busca convertir los recursos naturales y la identidad cultural de Centroamérica en una “plataforma productiva” con capacidad de atraer inversión, reputación y prosperidad.

