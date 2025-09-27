El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que realizará una nueva subasta pública de bienes embargados a personas y empresas que no cumplieron con el pago de multas. Entre los lotes destacan casas, departamentos, estacionamientos, terrenos y locales ubicados tanto en Lima como en distintas regiones del país, con valores base que van desde montos muy accesibles hasta cifras millonarias.

Esta actividad busca recuperar las deudas por sanciones impuestas a infractores de normas de protección al consumidor y de propiedad intelectual. La jornada se llevará a cabo en la sede central de la institución y será abierta al público bajo ciertas condiciones que los interesados deben cumplir para participar. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL REMATE?

La subasta se desarrollará el martes 30 de septiembre, en el auditorio de la sede principal de Indecopi, ubicada en la Av. Del Aire 384, distrito de San Borja, a la altura de la cuadra 15 de la Av. Canadá.

El evento comenzará puntualmente a las 08:50 de la mañana, y estará dividido en dos bloques:

Primer bloque: de 08:50 a 11:10 a.m., con 21 inmuebles en puja.

Segundo bloque: de 11:20 a 11:55 a.m., donde se ofertarán los ocho lotes restantes.

La entidad recomienda llegar al menos 20 minutos antes para registrarse y evitar inconvenientes. Quienes se presenten con documentos de identidad vencidos no serán admitidos, según informa Infobae.

Foto: Indecopi.

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR EN EL REMATE?

Los interesados deberán asistir con su DNI vigente y presentar una garantía económica equivalente al 10% del valor de tasación del bien que deseen adquirir. Esta puede ser entregada en efectivo o mediante un cheque de gerencia emitido a nombre de Indecopi.

En caso de actuar en representación de una persona natural o de una empresa, es obligatorio presentar un poder notarial vigente inscrito en la oficina registral correspondiente.

Además, los postores deberán estar atentos al horario asignado a cada inmueble, ya que cada lote tiene un turno específico de remate. Es importante tener en cuenta que, al tratarse de una subasta, el precio base puede incrementarse en función de las ofertas realizadas por otros participantes.

Foto: El Peruano

¿QUÉ INMUEBLES SE REMATARÁN?

En total, se pondrán a disposición 29 propiedades, con valores base que van desde los S/7.173,64. Algunos ejemplos destacados son:

Una casa de 215,90 m² en Huancavelica, que es el lote con el precio inicial más bajo: S/ 7.173,64.

Un terreno de 253,26 m² en Tacna, con base de S/ 19.574,72.

Varios estacionamientos en Lima, cuyos precios parten desde los S/ 24.822,99.

Una casa en Ventanilla, Callao, de 160 m², con base de S/ 42.360,00.

Inmuebles de mayor tamaño como una casa de 715,40 m² en Ayacucho (S/ 83.310,35) y una casa de 319,56 m² en Abancay, Apurímac (S/ 224.318,78).

También figuran departamentos pequeños en Lima, como uno en Comas de 12,66 m² con base de S/ 84.223,45, y otros de mayor valor, como un dúplex en San Miguel con precio inicial de S/ 866.763,46.

Entre los lotes comerciales, sobresale una tienda en el Cercado de Lima (17,55 m²) con base de S/ 198.464,06, y un local en Cajamarca de 189,64 m² con base de S/ 297.600,59.

El inmueble más costoso es un terreno rústico de 6.167 m² en Moquegua, cuyo precio de salida supera los S/ 3,5 millones.

En el segundo bloque se incluirán varios estacionamientos en Tacna, con precios que giran en torno a los S/ 11.443,27 cada uno, además de casas y terrenos en Ucayali y Tacna con valores que van desde S/ 42.506,80 hasta más de S/ 867.000, en el caso de una casa de 756 m² en Coronel Portillo.

Para más información, puedes ingresar al siguiente ENLACE.