Cada año, el 1 de octubre, el Perú se viste de reconocimiento y celebración para honrar a aquellos cuya pluma y compromiso iluminan la sociedad: los periodistas. Sin embargo, la elección de esta fecha no es arbitraria; está impregnada de significado histórico y simbolismo que se remonta a eventos cruciales en la evolución del periodismo en el país. En la siguiente nota descubre por qué el Día del Periodista se celebra en esta fecha, entre otros datos que debes conocer al respecto.

¿Por qué el Día del Periodista en el Perú se celebra cada 1 de octubre?

La fecha en cuestión fue tomada debido a que ese día apareció el primer diario del Perú y América, el Diario de Lima, fundado en 1743 por el periodista Francisco Antonio Evaristo Cabello y Mesa, quien escribía bajo el seudónimo de Jaime Bausate y Meza.

Casi tres siglos más tarde y luego de una revolución digital, la manera de hacer periodismo en el Perú y el mundo, se ha vuelto más participativa y con la contribución de los ciudadanos. Los medios digitales, como este, se vuelven cada vez más comunes, sin dejar de lado el respeto por la verdad y el rigor en la búsqueda de la información para expresarla de manera breve y exacta.

¿Qué es ser periodista en el Perú?

Ser periodista en el Perú implica enfrentarse a una realidad compleja y diversa, donde la libertad de prensa a veces se ve desafiada. Los periodistas juegan un papel crucial en la sociedad al buscar la verdad, informar de manera imparcial y dar voz a aquellos que no la tienen.

En un país con una rica historia y una mezcla de culturas, los periodistas peruanos se encuentran ante el desafío de abordar temas que van desde la política y la corrupción hasta las cuestiones sociales y ambientales. A pesar de los obstáculos, el periodismo en el Perú es esencial para construir una sociedad informada y participativa, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia.

La labor del periodista peruano no solo se centra en la recopilación de información, sino también en enfrentar desafíos éticos y garantizar la precisión de la información en un contexto donde la desinformación puede ser prevalente.

Además, ser periodista en el Perú implica a menudo lidiar con presiones externas, como amenazas a la seguridad personal o intentos de censura. A pesar de estos desafíos, los periodistas desempeñan un papel esencial al proporcionar una visión crítica de los acontecimientos y alentar el debate público, aspectos fundamentales para el desarrollo de una sociedad justa y transparente.

¿Qué universidades cuentan con la carrera de Periodismo?

