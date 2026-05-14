Cada 15 de mayo se celebra la unión familiar o el núcleo de la sociedad, la familia. Es un día muy especial para los grupos de personas unidas por lazos de consanguinidad. Esta efemérides relativamente nueva fue declarada oficialmente hace 30 años para crear conciencia sobre la importancia que tiene la composición parental constituida por miembros como el padre, la madre y los hijos en la sociedad y otros ámbitos. En la siguiente nota, podrás conocer cuál es el origen del Día Internacional de la Familia y otros detalles de la fecha.

Según cifras oficiales brindadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a fines de 2022, el mundo llegó a estar habitado por 8 mil millones de personas, millones también de las cuales conforman las familias que nutren al mundo de identidad, autonomía y constituye la base educativa de los menores de edad en el hogar.

Desde 1994, la efemérides que en este 2023 tiene por objetivo concientizar sobre la incidencia y tendencias demográficas en estos grupos de personas con vínculos consanguíneos, es celebrada oficialmente, y respetada por los 193 países miembros de la ONU debido a la declaración de la resolución 47/237 por parte de la Asamblea General.

¿Por qué el Día Internacional de la Familia se celebra el 15 de mayo? Conoce su origen

Exactamente, el 20 de setiembre de 1993, y durante el cuadragésimo séptimo periodo de sesiones, la ONU proclamó y decidió la celebración del Día Internacional de las Familias siguiendo con las iniciativas enfocadas en visibilizar el papel fundamental de las mismas que comenzaron con la designación del Año Internacional de la Familia cuatro años atrás.

Según información compartida por el sitio web de la ONU, la finalidad de la conmemoración que inició el 15 de mayo de 1994, y cumplirá 30 años el lunes 15 de 2023, tiene que ver con dar a conocer cuestiones relativas a las familias como unidad básica de la sociedad, y reflexionar acerca de cómo les afectan los procesos sociales, económicos y demográficos.

Compartimos algunos de los datos que muestran alcances numéricos ligados al crecimiento poblacional en el mundo, y por ende su injerencia en la constitución y consolidación de las familias:

La esperanza de vida mundial al nacer alcanzó los 72,8 años en 2019, lo que supone una mejora de unos 9 años con respecto a 1990

En 2030, casi el 12% de la población mundial tendrá 65 años o más. Para 2050, la longevidad media mundial se situará en torno a los 77,2 años

Más del 23% de personas (más de 1000 millones) vive en barrios marginales ubicados en zonas urbanas

Se calcula que un crecimiento del 1% de la población urbana aumenta la incidencia de los suburbios en un 5,3% en Asia y un 2,3% en África.

Se estima que el 2% de la población mundial no tiene hogar y que otro 20% vive en condiciones de vivienda inadecuadas.

Día de la familia | (Foto: Freepik)

¿Por qué la familia es importante para la sociedad y qué se considera como familia?

En el marco del Día Internacional de las Familias que se conmemora cada 15 de mayo, el concepto de familia implica establecer que se trata de la unión conformada por vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido legal y socialmente como lo es el matrimonio o la adopción.

Si bien la definición ha ido mutando y sufriendo transformaciones por evidentes cambios en el comportamiento de la sociedad de acuerdo con culturas, costumbres, religión y otros, la familia no ha dejado de ser la organización social más importante para el ser humano porque el hecho de pertenecer a una agrupación de este tipo se convierte en vital con miras a su desarrollo psicológico y social.

Cabe resaltar que su conformación no solo es de un tipo, y está clasificada de la siguiente manera:

Familias monoparentales (1 o más hijos y el padre o la madre)

Familias ensambladas (pareja unida con hijos propios)

Familia de acogida (padres e hijos adoptivos)

Hay que tener en cuenta que el derecho a la familia es uno de los derechos humanos fundamentales, considerado como un elemento natural, universal y fundamental de la sociedad e importante porque el individuo establece sus primeros contactos sociales y culturales, aprendizaje y relaciones interpersonales.