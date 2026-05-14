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Día internacional de la familia: historia de su origen y por qué se celebra el 15 de mayo | Foto: Magnific
Día internacional de la familia: historia de su origen y por qué se celebra el 15 de mayo | Foto: Magnific
Por Redacción EC

Cada 15 de mayo se celebra la unión familiar o el núcleo de la sociedad, la familia. Es un día muy especial para los grupos de personas unidas por lazos de consanguinidad. Esta efemérides relativamente nueva fue declarada oficialmente hace 30 años para crear conciencia sobre la importancia que tiene la composición parental constituida por miembros como el padre, la madre y los hijos en la sociedad y otros ámbitos. En la siguiente nota, podrás conocer cuál es el origen del Día Internacional de la Familia y otros detalles de la fecha.

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