Resumen

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Lo que ocurre en la alta mar impacta directamente la sostenibilidad de los recursos dentro de las aguas nacionales | Foto: Especial para El Comercio
Lo que ocurre en la alta mar impacta directamente la sostenibilidad de los recursos dentro de las aguas nacionales | Foto: Especial para El Comercio
Por Jimpson Dávila

Por Jimpson Dávila, director del programa Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.