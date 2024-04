A qué universidades puedo postular para el segundo momento de BECA 18

En su última etapa del concurso Beca 18, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu) informó que los que salieron preseleccionados tendrán un plazo establecido para seguir disputando por una de las becas integrales que ofrece el Estado peruano a los jóvenes. Todos los detalles sobre este beneficio en la siguiente nota.

¿CUÁLES SON LAS UNIVERSIDADES APTAS PARA POSTULAR AL SEGUNDO MOMENTO DE BECA 18?

Los jóvenes que quedaron preseleccionados para la Beca 18-2024, tienen plazo para postular al segundo momento u oportunidad hasta este 2 de mayo a las 11:59 p.m. con el objetivo de seguir compitiendo por una de las becas que ofrece Pronabec. De esta manera tendrán que haber obtenido una vacante de ingreso en alguna universidad, instituto o escuela de educación superior elegible.

Durante esta fase, se brindará 6 mil becas, por lo que podrán postular los preseleccionados que no concursaron, decidieron no aceptar la beca o simplemente no ganaron en el primer momento. Por consiguiente, te presentamos el listado de centros educativos que comunicaron sus exámenes de admisión:

21 de abril de 2024. Universidad Tecnológica del Perú (Arequipa, Lima)

Universidad Tecnológica del Perú (Arequipa, Lima) 21 de abril de 2024. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (La Libertad)

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (La Libertad) 21 de abril de 2024. Universidad Nacional de Piura (Piura)

Universidad Nacional de Piura (Piura) 21 y 22 de abril de 2024. Universidad Continental (Lima y Arequipa, respectivamente)

Universidad Continental (Lima y Arequipa, respectivamente) 21 y 28 de abril de 2024. Universidad Nacional Autónoma de Chota (Cajamarca)

Universidad Nacional Autónoma de Chota (Cajamarca) 25 y 30 de abril de 2024. Universidad San Ignacio de Loyola (Lima)

Universidad San Ignacio de Loyola (Lima) 27 de abril de 2024. Universidad Antonio Ruiz de Montoya (Lima)

Universidad Antonio Ruiz de Montoya (Lima) 28 de abril de 2024. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (La Libertad)

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (La Libertad) 28 de abril de 2024. Universidad Nacional Federico Villarreal (Lima)

Universidad Nacional Federico Villarreal (Lima) 29 de abril de 2024. Universidad Científica del Sur (Lima)

Universidad Científica del Sur (Lima) Todo el mes de abril. Universidad Privada del Norte (Cajamarca y La Libertad)

Universidad Privada del Norte (Cajamarca y La Libertad) Fecha en coordinación con el postulante. Universidad Católica Sedes Sapientiae (Piura)

¿QUÉ REQUISITOS DEBE CUMPLIR PARA OBTENER LA BECA 18?

Ser peruana o peruano y tener 16 a 22 años de edad.

Pertenecer a un hogar con un ingreso familiar per cápita menor o igual a S/3.000.

No gozar de otra beca o subvención del Estado peruano.

Haber culminado el nivel secundario satisfactoriamente con un promedio de 15.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS QUE BRINDA EL PROGRAMA BECA 18?