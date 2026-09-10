El reconocido actor e imitador argentino Martín Bossi se prepara para dar un giro decisivo a su carrera artística. A través de la pantalla de Disney+, el polifacético intérprete protagoniza “Amores inesperados”, una propuesta que combina comedia y drama para explorar las aristas más diversas, complejas y honestas del afecto humano. La producción se perfila como uno de los lanzamientos más destacados del catálogo regional de la plataforma.

De qué trata “Amores inesperados”, la nueva comedia dramática de Disney+

La trama central de “Amores inesperados” se fundamenta en una premisa universal e ineludible: el amor no es algo que se planifica ni se busca activamente, sino que irrumpe de forma imprevista. Compuesta por seis episodios de 40 minutos de duración, la serie adopta un formato antológico (con historias unitarias e independientes) donde cada entrega profundiza en las múltiples facetas de los vínculos afectivos.

A lo largo de los capítulos, la narrativa transita por registros narrativos que van desde el humor sutil hasta el drama más profundo, presentando tramas cotidianas con un enfoque sumamente humano:

La brecha social: La amistad poco probable que florece entre un mozo y una mujer perteneciente a la alta aristocracia.

La amistad poco probable que florece entre un mozo y una mujer perteneciente a la alta aristocracia. El romance en el cuidado: El vínculo imprevisto entre un enfermero dedicado y la hija de su paciente.

El vínculo imprevisto entre un enfermero dedicado y la hija de su paciente. El peligro y la atracción: La singular dinámica que se genera entre un asaltante y la mujer a la que decide robar.

La singular dinámica que se genera entre un asaltante y la mujer a la que decide robar. El ámbito corporativo: Un apasionado affaire de oficina que desencadena un final completamente inesperado.

Martín Bossi explora una faceta actoral inédita lejos de la imitación

Uno de los principales atractivos de la serie es el desafío interpretativo que asume Martín Bossi. Acostumbrado a conquistar al público a través de caracterizaciones físicas, máscaras e imitaciones de grandes figuras de la música y el espectáculo, el actor se desprende en esta oportunidad de todos esos recursos para ofrecer un trabajo crudo, honesto y profundamente expresivo.

Al encarnar a un personaje completamente distinto en cada una de las seis historias, Bossi demuestra su versatilidad dramática y capacidad actoral, explorando emociones vulnerables y situaciones complejas bajo la atenta mirada de la cámara.

Elenco estelar y dirección a cargo de Marcos Carnevale

La dirección y los guiones de la serie llevan la firma de Marcos Carnevale, uno de los realizadores más prestigiosos del cine y la televisión argentina, célebre por su sensibilidad para abordar historias de vida y relaciones interpersonales. La producción ejecutiva y realización general están a cargo de La Flia Contenidos.

El reparto que acompaña a Bossi reúne a figuras consagradas de la actuación, conformando un elenco de primer nivel:

Jorgelina Aruzzi (como Michi)

(como Michi) Eleonora Wexler (como Sofía)

(como Sofía) Patricia Palmer (como Helena)

(como Helena) Lula Rosenthal (como Ella)

(como Ella) Karina Hernández (como Julia)

(como Julia) Julieta Cardinali (como Valeria)

(como Valeria) Osvaldo Santoro (como Horacio)

(como Horacio) Betiana Blum (como la madre de Andrea)

Ficha técnica de Amores inesperados

Título original Amores inesperados Plataforma de emisión Disney+ Fecha de estreno 16 de septiembre Formato Serie antológica (6 episodios independientes) Duración por episodio 40 minutos aproximadamente Género Comedia dramática Protagonista principal Martín Bossi Elenco destacado Jorgelina Aruzzi, Eleonora Wexler, Patricia Palmer, Lula Rosenthal, Karina Hernández, Julieta Cardinali, Osvaldo Santoro, Betiana Blum Guion y Dirección Marcos Carnevale Productora La Flia Contenidos

Cuándo se estrena “Amores inesperados” en Disney+

Tras el lanzamiento oficial de su tráiler y afiche promocional, Disney+ confirmó que todos los episodios de “Amores inesperados” estarán disponibles en el catálogo a partir del 16 de septiembre. Una cita imperdible para los amantes de las ficciones emotivas y para quienes buscan descubrir la faceta más actoral y versátil de Martín Bossi.