El reconocido actor se aleja de las caracterizaciones e imitaciones para protagonizar la nueva comedia dramática de Disney+. Dirigida por Marcos Carnevale, la producción antológica se estrena el 16 de septiembre con seis historias independientes sobre las distintas caras del amor. (Foto: Disney)
El reconocido actor se aleja de las caracterizaciones e imitaciones para protagonizar la nueva comedia dramática de Disney+. Dirigida por Marcos Carnevale, la producción antológica se estrena el 16 de septiembre con seis historias independientes sobre las distintas caras del amor. (Foto: Disney)
Por Paolo Valdivia

El reconocido actor e imitador argentino Martín Bossi se prepara para dar un giro decisivo a su carrera artística. A través de la pantalla de Disney+, el polifacético intérprete protagoniza “Amores inesperados”, una propuesta que combina comedia y drama para explorar las aristas más diversas, complejas y honestas del afecto humano. La producción se perfila como uno de los lanzamientos más destacados del catálogo regional de la plataforma.

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