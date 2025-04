La polémica cada vez crece más. John Tirado y Gianfranco Pérez, presentadores de Puro Flor, sorprendieron al dar detalles sobre la conversación de conciliación que tuvieron, junto a su compañero Otto Díaz, con el abogado Elio Riera y Boris Serpa, padre de la modelo Gabriela Serpa. En un video publicado por Magaly TV, la firme, se escucha a Boris pedir una suma de S/100.000 como requisito para que su hija dé marcha atrás con la denuncia que había interpuesto, la cual surgió a raíz de comentarios considerados ofensivos.

¿Cómo reaccionaron los ‘Urracos’ de Magaly tras el reciente pedido del padre de Gabriela Serpa?

El conflicto comenzó en diciembre de 2024, cuando los periodistas del programa de Magaly Medina realizaron comentarios que fueron denominados humillantes para Gabriela Serpa, hasta llegaron a sugerir que había material íntimo de ella. Este hecho desató una gran indignación en la audiencia y motivó la intervención del Ministerio de la Mujer. Además, una resolución judicial impuso medidas de protección y la obligación de someterse a terapias psicológicas para las partes involucradas en el caso.

En la última edición del podcast Puro Floro, John Tirado compartió que fue él quien propuso establecer un diálogo con el abogado Elio Riera y Boris Serpa, padre de Gabriela Serpa, con el fin de buscar una solución al conflicto legal.

Tirado detalló que la situación no solo les ha afectado profesionalmente, sino también en lo personal, y subrayó que su principal objetivo era abrir un espacio de conversación para que el conflicto no escalara aún más.

‘Urracos’ de Magaly se manifestaron ante el pedido de S/100.000 de Gabriela Serpa.

En la reunión, que fue grabada en formato de audio, Boris Serpa presentó una propuesta de S/100.000 como solución para suspender el proceso legal. Ante lo propuesto, John Tirado, conductor de Puro Floro, se negó a aceptar, haciendo hincapié en que su salario como periodista no le permite alcanzar ese monto.

“Nosotros no tenemos la economía. No somos futbolistas (...), los sueldos de la televisión son muy bajos hoy en día y nosotros no tenemos la economía para solventarnos (...) Era un monto irreal llegar a una solución con esa cantidad de dinero”, indica el ‘Urraco’.

“Lo que me preocupa es que Elio (Riera) tenía la seguridad de decirme que tú tienes esto, como si fuera un psicólogo y como si fuera juez (...) ‘Tú vas a ir o quisiera que tú vayas al pabellón de violadores’ (...) Tratarnos como delincuentes a dos personas que es la primera vez que estamos pasando por esto”, agregó Pérez.

Quién es Gabriela Serpa

Gabriela Serpa es una modelo, actriz y figura mediática peruana, conocida por su participación en diversos programas de televisión y su presencia en las redes sociales. Nació en Perú y desde joven mostró un gran interés por el mundo del entretenimiento, lo que la llevó a convertirse en una de las personalidades más reconocidas en el ámbito del espectáculo en su país. A lo largo de su carrera, ha sido parte de varios shows televisivos, donde se ha destacado por su simpatía y su capacidad de conectar con el público. Además, ha sido imagen de campañas publicitarias y ha acumulado una considerable cantidad de seguidores en plataformas como Instagram.

A pesar de su éxito en los medios, Gabriela Serpa también ha sido objeto de controversias, lo que ha mantenido su nombre en el centro de la atención pública. Su paso por programas de entretenimiento ha estado marcado tanto por momentos de popularidad como por críticas, especialmente cuando se ha visto involucrada en disputas o comentarios públicos. Sin embargo, Serpa ha demostrado ser una figura resiliente, manteniendo su carrera activa y buscando siempre reinventarse, a pesar de los altibajos. Actualmente, sigue siendo una de las influencers más seguidas del Perú.