El cantante colombiano Sebastián Yatra oficializó su esperado regreso al Perú como parte de su gira “Entre Tanta Gente Tour”, un espectáculo que ha destacado por su sensibilidad emocional y su enfoque en la conexión directa con el público. Su concierto se realizará el 22 de abril de 2026 en el Multiespacio Costa 21, un escenario que suele albergar los shows más importantes del país.

Su vuelta a los escenarios latinoamericanos llega tras un periodo de cuatro años sin presentaciones en la región y en un momento más íntimo y reflexivo de su carrera. El anuncio ha generado gran expectativa entre sus seguidores peruanos, quienes esperan una experiencia transformadora y cargada de emociones. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO INICIA LA VENTA DE ENTRADAS PARA EL CONCIERTO?

Por ahora, los organizadores no han difundido el costo oficial de las entradas para el espectáculo que Sebastián Yatra ofrecerá en el Multiespacio Costa 21. Lo que sí se conoce es el cronograma de venta.

Primero habrá una preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella, que brindará un descuento especial del 20% desde el 1 de diciembre a las 10:00 a. m. hasta el 3 de diciembre a las 9:59 a. m., o hasta que el stock promocional se agote. Una vez concluido ese periodo, la venta general comenzará el 3 de diciembre a las 10:00 a. m., momento en el que se habilitarán las tarifas regulares para todo el público, según informa Infobae.

Sebastián Yatra. (Foto: Instagram)

¿QUÉ SIGNIFICA ESTA GIRA PARA SEBASTIÁN YATRA?

El artista ha señalado que esta etapa marca un punto de inflexión tanto en su crecimiento profesional como en su vida personal. Según ha compartido, los conciertos de “Entre Tanta Gente Tour” nacen de su deseo por reencontrarse con el público de una manera más cercana y auténtica. Para él, cada presentación es una pausa en medio de la rutina para valorar la vida, agradecer lo vivido y reconectar con quienes lo acompañan. Yatra ha descrito esta gira como un espacio de introspección y emociones profundas que renuevan su vínculo con la música.

¿CUÁL ES EL CONTEXTO DEL REGRESO DE SEBASTIÁN YATRA A LATINOAMÉRICA?

La vuelta de Yatra a la región se produce después de una ausencia de cuatro años en los escenarios latinoamericanos. El anuncio llega tras una exitosa temporada de verano en España, donde su paso por 16 ciudades logró reunir a más de 100 mil asistentes. El cierre de su gira europea, con un espectáculo multitudinario en el Movistar Arena de Madrid, reafirmó su sólida presencia internacional y su capacidad para reinventarse sin dejar de lado la sensibilidad artística que lo caracteriza.

Sebastián Yatra. (Foto: Eva Marie UZCATEGUI / AFP)

¿QUÉ OFRECERÁ YATRA EN SU SHOW EN LIMA?

El público peruano podrá disfrutar de un repertorio actualizado que incluirá su nueva música junto con los temas más populares de su trayectoria, desde “Traicionera” hasta “Tacones rojos”. Además, su concierto coincide con el lanzamiento de “LA FKN VIBRA”, colaboración con el mexicano Xavi que marca un nuevo paso en la evolución de su álbum “Milagro”. La elección del Multiespacio Costa 21 permitirá vivir una noche especial frente al mar, con una puesta en escena que combinará energía, romanticismo y el estilo emocional que distingue al cantante.

