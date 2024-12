El ‘Gran Chef Famosos’ es uno de los programas que se mantiene como un verdadero éxito a nivel nacional. Por este han pasado diversos artistas y personajes de la farándula que intentaron mostrar sus dotes culinarios. A propósito de ello, Renato Rossini Jr, ex integrante de este concurso, podría ser parte de ‘Gran Hermano Argentina’, uno de los espacios televisivos internacionales más prestigiosos. Aquí te contaremos muchos más detalles.

Ex integrante de El Gran Chef Famosos podría ser uno de los jales de ‘Gran Hermano Argentina’

Esta noticia tomó forma luego de que se volviera viral un video en el que se ve al influencer hacer el casting para el ‘Gran Hermano Argentina’. A esto se le suma los rumores en redes sociales sobre su posible participación en este programa.

Asimismo, el tiktoker Ric La Torre, conocido por comentar noticas sobre espectáculos, dio más detalles sobre esta presunta incorporación. “Se filtró su casting. Ángel de Brito ya lo posteó como posible participante. El lunes ya lo presentan. ¿Por eso se fue a vivir a Argentina? ¿Por eso terminó con Ale Fuller?”, indicó.

Asimismo, La Torre añadió: “Pero ahora viene sonando fuerte entre periodistas argentinos que él es uno de los integrantes de este nuevo elenco de este reality de convivencia que arranca ahorita”.

¿Cuándo comienza ‘Gran Hermano Argentina’?

El ‘Gran Hermano Argentina’ regresa este lunes 2 de diciembre a las 21:45 horas. Hay mucha expectativa de parte de los seguidores, pues se espera una nueva temporada cargada de emociones. Cada vez falta menos, además, para que oficialicen quiénes serán todos los participantes.

De qué trata ‘Gran Hermano’

Es un programa de telerrealidad donde un grupo de personas vivirán un encierro de aproximadamente tres meses, perdiendo total contacto con el mundo exterior. Sin teléfonos, sin visitas, sin noción del tiempo y siendo grabados las 24 horas.

Giacomo Bocchio es criticado por su actitud en cumpleaños de Javier Masías durante el ‘El Gran Chef Famosos’: “Ni sonrió”

En el momento en que se llevó a cabo el clásico canto del “Happy Birthday” hacia Javier Masías, todos los presentes, desde el conductor hasta los participantes, se unieron para interpretar el tema, excepto el juez y chef Giacomo Bocchio, quien se mantuvo al margen de la celebración, manifestado una actitud fría y distante que no pasó desapercibida por los espectadores.

En plataformas como X y Facebook, los usuarios no dudaron en expresar su desaprobación hacia la actitud de Giacomo, calificándola de poco profesional y carente de empatía.

“Que apático Giacomo. Es cumpleaños de un compañero. Claro, Masías no es su amigo como ha declarado, pero por cortesía aplaudir y cantarle el Happy Birthday”, “De nada sirve aclamarse del más cristiano para luego largar odio a quien solo se expresa en libertad y con convicciones bien puestas. Feliz cumple al jurado más auténtico”, “No me gustó el gesto de Giacomo. Soy tacneña y me encanta todo lo que hace, pero uno se siente siempre especial en su onomástico y nada le cuesta por lo menos cantarle el feliz cumpleaños así no comparta sus mismos ideales” y “Feliz cumple, Javier. Yo soy fan de Giacomo, pero su actitud nada que ver. Ni aplaudió, ni sonrió”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes sociales.