Por Redacción EC

La granja vip’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llevarse el premio mayor al final de la primera temporada: S/ 100 000. Y es que, tras el ingreso de diversas polémicas figuras de la farándula peruana como Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Pablo Heredia, Diego Chávarri, Gabriela Herrera, Pati Lorena, Christian Martínez, Melissa Klug, entre otros, el programa ha dado de qué hablar tanto en los medios de espectáculos como en el internet. En ese contexto, durante la última eliminación, marcada por alta tensión y expectativa debido a los siete nominados, ocurrió algo fuera de lo común que dejó sorprendidos a más de uno al revelarse al eliminado. Esto generó una serie de reacciones entre los seguidores, quienes no dudaron en especular sobre su salida. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.