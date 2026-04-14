‘La granja vip’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llevarse el premio mayor al final de la primera temporada: S/ 100 000. Y es que, tras el ingreso de diversas polémicas figuras de la farándula peruana como Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Pablo Heredia, Diego Chávarri, Gabriela Herrera, Pati Lorena, Christian Martínez, Melissa Klug, entre otros, el programa ha dado de qué hablar tanto en los medios de espectáculos como en el internet. En ese contexto, durante la última eliminación, marcada por alta tensión y expectativa debido a los siete nominados, ocurrió algo fuera de lo común que dejó sorprendidos a más de uno al revelarse al eliminado. Esto generó una serie de reacciones entre los seguidores, quienes no dudaron en especular sobre su salida. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉN FUE EL ÚLTIMO ELIMINADO DE ‘LA GRANJA VIP’?

El pasado sábado 11 de abril, ‘La granja VIP’ vivió una nueva eliminación en su programa, luego de contar con siete participantes nominados, por lo que, gracias al voto del público, se definió quién continuaría en competencia. Así, al inicio del programa se conoció que Mónica Torres fue la favorita de los seguidores, asegurando una semana más en competencia. Eso no es todo, también Pablo Heredia obtuvo el segundo mayor respaldo del público, tras recibir los votos de Pamela López, por lo que no dudó en saludar el apoyo de la audiencia peruana.

@lagranjavipperuoficial Melissa queda fuera de la granja 😱 📺 No te pierdas La Granja VIP Perú Lunes a viernes 9:55 p.m. y sábados 8:00 p.m. por Panamericana Televisión #PanamericanaTelevisión #LaGranjaVIPPerú ♬ sonido original - La Granja VIP Perú

Además, luego de conocerse a los dos más votados, se confirmó la permanencia de Mark Vito y Samahara Lobatón en el reality. Por último, Pati Lorena fue otra de las participantes salvadas, dejando a Shirley Arica y Melissa Klug en riesgo de eliminación. En esta oportunidad, Ethel Pozo fue la encargada de anunciar a la eliminada de la semana, siendo la ‘Blanca de Chucuito’, quien se despidió del público y de sus compañeros. Sin embargo, lejos de vivir un momento emotivo, la chalaca mostró una actitud muy alegre por dejar la granja, argumentando que extraña mucho a su familia: “Extraño a mis hijos, extraño a Jesús, extraño a todos”, dijo.

PAMELA LÓPEZ TIENE FUERTE ENFRENTAMIENTO CONTRA SHIRLEY ARICA Y SAMAHARA LOBATÓN EN ‘LA GRANJA VIP’

En una edición de ‘La granja VIP’, muchos seguidores vivieron un tenso momento luego de que algunos participantes casi se van a las manos. Todo inició cuando Paul Michael pasó por el lado de Shirley Arica para dejar unas bolsas de basura; sin embargo, lejos de que todo continuara con normalidad, ella lo confrontó pidiéndole que la mire con respeto, acusándolo de haber iniciado la falta de respeto. Esto no quedó ahí, pues Samahara Lobatón no dudó en meterse en la pelea, lanzándole una serie de calificativos. Por su parte, Pamela López, pareja del chalaco, preguntó qué estaba ocurriendo, a lo que la ‘Chica realidad’ le respondió que no se metiera en el conflicto.

Asimismo, la discusión, que estuvo a punto de llegar a los golpes, se intensificó cuando la modelo se acercó a increpar a Paul y, sin percatarse, derribó la taza de la trujillana, quien se encontraba cenando en el suelo. Mientras ambos discutían, López le pedía a Arica que tuviera más cuidado con sus alimentos; no obstante, esta reaccionó y, de manera intencional, pateó el plato, ocasionando que ambas, cara a cara, intercambiaran una serie de insultos y calificativos. De esta manera, esto ha ocasionado una serie de reacciones tanto en las redes sociales como en los medios de espectáculos, debido a la intensidad de la pelea entre uno de los personajes más polémicos del momento.