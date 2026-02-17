“La reencarnación del diablo”: tráiler oficial y fecha de estreno en Perú

El próximo 19 de febrero, las salas de cine abrirán sus puertas a una de las propuestas más inquietantes del año: “La reencarnación del diablo”. Esta cinta no es solo un estreno más; es una oscura inmersión en el horror sobrenatural que mezcla la investigación policial con fuerzas demoníacas ancestrales.

Si eres amante del suspenso que te mantiene al borde del asiento, esta obra del aclamado director Roh Hong-jin es una cita obligatoria.

Tráiler oficial

Una trama donde la fe y el escepticismo se cruzan

La historia nos sitúa en una comunidad sacudida por una ola de suicidios inexplicables. Lo que a simple vista parece una tragedia sin sentido, pronto revela una conexión con una maldición ancestral que desafía cualquier lógica científica.

La narrativa se apoya en una dupla inusual: una monja con una fe inquebrantable y un detective escéptico. Juntos, deberán navegar por una red de misterios donde cada pista los acerca más a un mal que no pertenece a este mundo.

Un elenco de lujo para una atmósfera asfixiante

La película destaca por las intensas actuaciones de sus protagonistas:

Stephanie Lee: Interpreta a la monja decidida, quien aporta la carga espiritual y emocional necesaria para enfrentar lo desconocido.

Lee Shin-seong: Encarna al detective valiente que, a pesar de sus dudas iniciales, termina sumergido en una lucha por la supervivencia.

Con una cinematografía envolvente y una banda sonora diseñada para amplificar el suspenso, el filme logra explorar temas profundos como la redención y lo oculto, redefiniendo la experiencia del terror moderno.

Ficha técnica de “La reencarnación del Diablo”