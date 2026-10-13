El fenómeno global de HUNTR/X está listo para dar el salto más grande de su carrera ficticia y real. Tras romper récords de audiencia en el catálogo de transmisión de Netflix con su primera entrega, la tan esperada secuela de “Las guerreras del K-pop” (K-Pop: Demon Hunters) no solo se encargará de expandir su universo de acción, mitología y música, sino que cambiará por completo su estrategia de distribución.

Si te preguntas cuándo podrás ver a Rumi, Zoey y Mira en la pantalla grande, aquí te contamos todo lo que se sabe sobre el estreno en cines de “Las guerreras del K-pop 2”, su fecha aproximada de lanzamiento, los detalles de su producción y lo que nos depara esta nueva aventura.

Un giro de estrategia: de la pantalla chica a un estreno mundial en cines

A diferencia de la primera película —que se convirtió en un éxito instantáneo al debutar directamente en la plataforma de streaming—, Netflix y Sony Pictures Animation han confirmado un cambio de rumbo histórico para la franquicia. “Las guerreras del K-pop 2” tendrá un lanzamiento cinematográfico global, amplio y masivo antes de su llegada a la plataforma digital.

Esta decisión responde al enorme impacto cultural y comercial del primer filme. Ejecutivos de la industria han señalado que la experiencia colectiva, el fervor de los fanáticos del K-pop y el deseo de disfrutar de secuencias de acción musical en sonido envolvente hacen que las salas de cine sean el escenario natural para esta secuela. Se espera que el estreno pase primero por una ventana exclusiva en carteleras de todo el mundo, emulando los grandes eventos cinematográficos de animación.

¿Cuándo se estrena “Las guerreras del K-pop 2” en las salas de cine?

Aunque la confirmación de la secuela se hizo oficial poco tiempo después del fenómeno inicial, la producción de una película de animación de alta gama requiere un proceso técnico y creativo minucioso.

Actualmente, la ventana de estreno proyectada apunta al año 2029. Si bien los directivos de animación de Sony e implicados en el proyecto han advertido que los calendarios en el diseño de animación son ajustados y pueden extenderse hasta el inicio de la década de 2030, el objetivo principal fijado por los estudios es llevar a HUNTR/X a la gran pantalla en 2029.

¿De qué tratará la secuela? Trama y nuevos desafíos para HUNTR/X

Aunque los detalles específicos del guion se mantienen bajo estricto secreto, el equipo creativo liderado por Maggie Kang y Chris Appelhans ha dejado entrever hacia dónde se dirigirá la historia.

En la primera entrega presenciamos la consolidación de Rumi, Mira y Zoey como un grupo idílico capaz de equilibrar las exigencias de la industria musical con la lucha clandestina contra fuerzas oscuras. Para “Las guerreras del K-pop 2”, se prevé un desarrollo mucho más profundo en los siguientes aspectos:

Profundización en los personajes: La secuela abordará el pasado y la historia de trasfondo de integrantes como Mira y Zoey, explorando sus orígenes y cómo se conectaron con la caza de demonios.

La secuela abordará el pasado y la historia de trasfondo de integrantes como Mira y Zoey, explorando sus orígenes y cómo se conectaron con la caza de demonios. Nuevas amenazas y rivales: HUNTR/X no solo enfrentará a entidades demoníacas más poderosas y antiguas, sino que también deberá lidiar con la competencia feroz dentro del propio universo del K-pop.

HUNTR/X no solo enfrentará a entidades demoníacas más poderosas y antiguas, sino que también deberá lidiar con la competencia feroz dentro del propio universo del K-pop. El origen de la energía mística: Se expandirá la mitología sobre cómo la música y las vibraciones del pop pueden servir como un sello de contención contra el mal.

Nueva música, coreografías e impacto cultural

Uno de los pilares que convirtió a la franquicia en una tendencia mundial fue su banda sonora original. Para la secuela, Sony Pictures Animation y Netflix volverán a colaborar con reconocidos compositores, letristas y productores de la industria del K-pop para construir un repertorio musical completamente inédito.

Las canciones no solo funcionarán como banda sonora, sino como el motor narrativo de las batallas. Con el lanzamiento programado en salas de cine, los espectadores no solo verán una película, sino que experimentarán un show inmersivo donde el diseño de sonido, las coreografías dinámicas y el apartado visual brillarán en su máxima expresión.

¿Llegará “Las guerreras del K-pop 2” a Netflix?

Sí, la película llegará a Netflix, pero únicamente después de completar su recorrido comercial en las salas de cine. Esta estrategia híbrida permitirá a los fanáticos disfrutar del evento en vivo junto a otros seguidores en las salas comerciales, para posteriormente poder revisitar la cinta cuantas veces quieran desde la comodidad de sus hogares a través de la plataforma.