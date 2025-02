Milett Figueroa, modelo y actriz peruana, fue muy criticada en los últimos días. Luego de asumir sorpresivamente como conductora de América Hoy, una de sus principales detractoras fue Magaly Medina, quien despotricó de manera contundente contra la modelo. Sin embargo, la actual pareja de Marcelo Tinelli no tuvo reparos en responder y defenderse. A continuación, te contaremos qué dijo exactamente.

Milett Figueroa no se queda callada y responde a las críticas: “Aunque mucha gente no quiera, estoy acá parada”

Al comienzo de América Hoy, Figueroa se refirió a las críticas que recibió por asumir la conducción de América Hoy. “Aunque mucha gente no quiera, estoy acá parada, puesta para la casa, para la gente. Están prendidos a América Hoy porque no es para menos, este programa lo ve todo el mundo y otros canales también”.

Asimismo, Ethel Pozo, quien también es recriminada constantemente por Medina, agregó: “Nuestros principales marketeros están en otros canales. Muchísimas gracias a ellos por hacernos la publicidad correspondiente”.

Milett Figueroa defiende su participación en 'América Hoy': "Este programa lo ve todo el mundo" | Foto: Instagram (@milett)

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el primer programa de Milett Figueroa en América Hoy?

La popular ‘Urraca’ arremetió contra Figuera en Magaly TV La Firme. “Hoy (ayer 10 de febrero) estaba perdida, no hilvanaba frase ni palabra porque no conoce nada de nuestra farándula. No sabía de qué hablar, no aportaba nada. Fue tremendo y patético. Por eso se merecen los 4 puntos que hacen de rating, lo mismo de siempre”.

Asimismo, la controversial periodista criticó la falta de protagonismo de Milett. “No hablaba nada, creo que Edson hablaba más que ella, porque tenía que rellenar esos silencios incómodos”.

¿Qué tipo de relación tendrían Milett Figueroa y Marcelo Tinelli? Esto reveló presentador argentino en Magaly TV La Firme

Debido a que la modelo se encuentra en Lima, tras asumir el desafío de conducir América Hoy, los rumores sobre un posible distanciamiento sentimental crecieron, debido a la separación física de la pareja. Sin embargo, en la última edición de Magaly TV, La Firme, Matías Vásquez, famoso comunicador argentino, reveló que ambos tienen una relación abierta.

“Tinelli tendría sus permitidos y Milett tendría sus permitidos. Tendrían una relación abierta y a distancia, de qué ojos que no ven, corazón que no siente”, dijo Vásquez. Él dio a entender que ambos tienen la libertad para salir con otras personas sin ningún problema.

“Yo en estos momentos digo, ‘Soy Marcelo, cuando hay unos kilómetros de distancia tengo libertad’, pero hay que ver si Marcelo acepta que Milett tenga esa libertad”, agregó el periodista.

¿Qué opina Javier Masías de Milett Figueroa?

Hace unos meses, el jurado de ‘El gran chef famosos’, Javier Masías, brindó una entrevista al medio Infobae, donde confesó su admiración y cariño que tiene hacia Milett Figueroa. Como se recuerda, la modelo estuvo en la primera temporada del reality de cocina y logró ganarse el cariño del público por su carisma y encanto.

“Me parece una chica encantadora, maravillosa, físicamente espectacular. Pero ese físico es el reflejo de una personalidad cándida, astuta, muy expresiva y natural. Yo creo que es una chica que ha hecho lo indecible para ganar esta competencia. Por eso, yo siempre dije que había que pegarle un ojo a Milett por más que lo haga mal”, indicó.