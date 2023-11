A propósito del éxito mediático que actualmente vive la modelo Milett Figueroa en Argentina por su participación en el programa “Bailando”, muchos se preguntan si es que la peruana volverá a su natal país durante las fiestas de Navidad. La también actriz respondió a esta interrogante generando especulaciones en torno a lo que verdaderamente va a hacer los últimos días del año. Conoce los detalles de este tema, en la siguiente nota.

¿MILETT FIGUEROA VUELVE AL PERÚ POR NAVIDAD?

Milett Figueroa, actualmente en competencia en Argentina, está evaluando la posibilidad de regresar al Perú para celebrar las fiestas navideñas con su mamá y familia. La modelo peruana, en una entrevista con ‘Amor y Fuego’, expresó su deseo de pasar tiempo con su familia en Perú, considerando también la opción de traer a su mamá a Argentina.

Sin embargo, la respuesta que parecía firme, generó dudas cuando se le preguntó sobre la posibilidad de celebrar la Navidad con los hijos de Marcelo Tinelli, ya que Milett Figueroa sonrió ante la cámara sin hacer comentarios adicionales, lo que llevó a especulaciones de que podría pasar la Navidad con la familia del conductor de televisión argentino.

¿QUÉ DIJO MILETT FIGUEROA SOBRE LOS RUMORES QUE LA VINCULAN SENTIMENTALMENTE CON MARCELO TINELLI?

Milett Figueroa, participante de “Bailando” 2023 en Argentina, desmintió los rumores que la vinculan sentimentalmente con Marcelo Tinelli.

Como se sabe, los coqueteos y miradas cómplices entre ambos en el programa habían alimentado especulaciones sobre un posible romance, agravadas por informes que sugerían un viaje conjunto a Uruguay.

Sin embargo, la modelo peruana negó la veracidad de tales afirmaciones, aclarando que estuvo en Montevideo mientras Tinelli estaba en Punta del Este.

En ese sentido, Milett Figueroa rechazó las versiones que la situaban en una supuesta “luna de miel” con el conductor del programa.

QUÉ DIJO MARCELO TINELLI SOBRE SUPUESTO ROMANCE CON MILETT FIGUEROA

Marcelo Tinelli respondió a las especulaciones sobre un posible romance con la modelo peruana Milett Figueroa, aclarando que, aunque la encuentra atractiva e inteligente, actualmente no tienen una relación sentimental.

El conductor de televisión elogió a Figueroa y mencionó que, si en el futuro surge algo entre ellos, sucederá de forma natural. Tinelli reveló que le invitó un gin tonic y destacó la belleza de la modelo, aunque señaló que, debido a sus compromisos laborales, su tiempo está ocupado, pero está dispuesto a compartirlo con ella.

“A mí ella me encanta. Es una mujer muy atractiva, inteligente, sensible. No nos conocemos tanto, pero si en algún momento se da, se dará. En cualquier momento se dará esa salida sola, el otro día le invité un gin tonic. Estoy ocupado por el trabajo, pero tiempo para ella tengo. Está muy linda”, dijo.

¿MILETT FIGUEROA Y MARCELO TINELLI SE BESARON EN VIVO?

Durante un informe que fue emitido por Amor y fuego, que recopila los momentos del encuentro que Tinelli y Figueroa tuvieron en Bailando 2023 tras la primera salida juntos que hicieron, se puede observar algo que ha llamado la atención de la opinión pública.

En una parte de los videos recopilados, se ve a Figueroa sentada en la sala de streaming del programa, en eso, Tinelli subió hacia la cabina y se acerca por el lado derecho de Milett y la saluda con un beso.

Aunque a primera impresión pareciese que intercambiaron un beso en la boca, posteriormente se aclaró que fue un beso en la mejilla. Sin embargo, los coqueteos se mantuvieron, especialmente cuando Tinelli sobó el abdomen de Millet, quien se había quejado que se sentía mal de salud.