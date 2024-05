El Grupo 5 es actualmente una de las agrupaciones más exitosas del Perú contando con el liderazgo de los hermanos Yaipén, Elmer, Andy y Christian, quienes de manera controversial han decidido eliminar los videos donde varios exintegrantes como Dantes Cardosa, y también el recordado Lucho Cuéllar, por ejemplo, aparecen interpretando sus temas musicales. Precisamente, y tanto en YouTube como otras redes sociales, el popular ‘Kiko de la Cumbia’ ya no puede ser visualizado por sus fans mientras canta “Amor de mis amores”, “La amante” o “Puro corazón”, pero a través de sus “Incorregibles” espera volver a tener el mismo protagonismo alcanzado cuando perteneció a la orquesta monsefuana durante 7 años aproximadamente. Al respecto, conoce lo que dijo el cantante, y cómo reacciona ante los hechos.

¿QUÉ DIJO LUCHO CUÉLLAR ACERCA DE LA ELIMINACIÓN DE VIDEOS DONDE APARECE INTERPRETANDO CANCIONES DEL GRUPO 5?

Tras un nuevo triple Sold Out, pero esta vez en el Estadio Nacional, el Grupo 5 se posiciona como la orquesta del momento tanto en Perú como Latinoamérica también, pero en medio del gran éxito, acaba de exponerse nuevamente el hecho de que tomen la decisión de eliminar los videos en los cuales se observa a exintegrantes como Lucho Cuéllar interpretando sus más representativas canciones.

Al respecto, el popular ‘Kiko de la Cumbia’ ahora al mando de “Los Incorregibles”, habló en exclusiva para “América Hoy”, expresando en principio que actualmente se encuentra “componiendo temas y los estoy realizando musicalmente”.

“Ya muchos me dicen que ‘mucho Grupo 5, mucho Grupo 5′”, manifiesta también un Lucho Cuéllar que aún recuerda con cariño los grandes momentos vividos entre el 2006 y 2013 cuando pertenecía a la emblemática agrupación de Monsefú.

Mostrando orgullosamente el tatuaje que se hizo en el brazo derecho en honor a la orquesta de cumbia, el cantante afirma que “no me lo saco por más que ellos me hayan sacado a mí de las redes sociales”.

Cabe resaltar, que según Lucho Cuéllar el Grupo 5 si le anticipó que llevaría a cabo la eliminación de los videos publicados en redes sociales donde aparece interpretando sus canciones, considerando que “ellos toman las decisiones”, pero por su parte nunca los olvidará.

“(Los temas que interpreté) no estarán en redes, pero sí en mi corazón y en la cabecita del pueblo”, remarca el ‘Kiko de la Cumbia’ para “América Hoy”, confesando finalmente que pese a ello. le agradece mucho a Elmer, Andy y Christian Yaipén porque “no me prohíben cantar las canciones de ellos en los eventos donde voy”.

A CUÁNTO ASCIENDE LA MILLONARIA CIFRA RECAUDADA POR EL GRUPO 5 TRAS NUEVO ‘SOLD OUT’ POR 51 AÑOS DE CARRERA ARTÍSTICA

Elmer Yaipén padre creó a fines de enero de 1973 el Grupo 5 que hoy es el boom musical del momento tras volver a reunir a más de 100 mil personas en 3 días de concierto, tal y como ocurrió el año pasado en San Marcos, y en esta ocasión muy particular luego de superar su propio récord en cuanto a cifras vinculadas a recaudación e ingresos obtenidos por diversos conceptos.

Para este 2024, puntualmente el 5, 6 y 7 de abril, el nuevo Sold Out se produjo teniendo como escenario principal al Estadio Nacional de Lima dividido en 6 zonas cuya capacidad total del evento en general llegó a los 36,000 con precios oscilando entre los 48.50 y 394.50 soles.

Tomando como referencia dichos costos de las entradas reveladas por Teleticket, y asimismo información brindada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) que a través de un equipo de 51 fedatarios, detectó ingresos de más de S/2.8 millones gracias a venta de bebidas y alimentos, “Magaly TV, La Firme” realizó un completo informe donde expone detalles acerca de los ingresos obtenidos por el Grupo 5.

Según la proyección económica realizada por José Verona, abogado y analista consultado por el programa de ATV, los 3 Sold Out habrían generado un ingreso mínimo de 20 millones de soles y “máximo de 22,6″ solamente considerando tickets vendidos, y sin asociarlo aún a los gastos requeridos por la agrupación para el montaje, escenografía, seguridad, entre otros importantes aspectos que precisan inversión.

Tan magno evento organizado por el Grupo 5 para conmemorar sus 51 años de carrera artística al ritmo de cumbia, también ha implicado, de acuerdo a las fuentes de “Magaly TV, La Firme”, el desembolso de las siguientes cuantiosas sumas de dinero con el objetivo de poder desarrollarlo exitosamente durante el viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de abril:

Alquiler del Estadio Nacional

- S/250,000

Montaje del Escenario

- S/500,000

Cobertura y Protección del Grass (Césped)

- S/100,000

Equipo de Luces, Sonido, Juegos Artificiales y Pantallas LED

- S/600,000

Seguridad

- S/150,000

Pago a Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC)

- 20% de la suma de todos los gastos del evento

Los gastos invertidos en los conceptos mencionados no son los únicos que realiza el Grupo 5 cuando se trata de conciertos masivos y de gran envergadura, y es que al listado descrito, le tendríamos que sumar vestuario, alquiler de instrumentos, traslados, hospedaje de artistas invitados, por ejemplo, así como impuestos declarados a la SUNAT.

QUÉ REQUIERE UNA BAILARINA PARA INTEGRAR EL ELENCO COREOGRÁFICO DEL GRUPO 5 Y FORMAR PARTE DE SUS CONCIERTOS

El Grupo 5 también conocido como el ‘Grupo de Oro del Perú’ fue creado en Monsefú - Chiclayo por Elmer Yaipén el 31 de enero de 1973, y desde entonces bajo su legado, tanto Christian como Elmer hijo y Andy, lideran una agrupación que cautiva a multitudes gracias a emblemáticos temas, espectaculares escenografías y bailarinas cuyas coreografías realizadas forman parte del éxito detrás de cada Sold Out logrado.

Así como los músicos, las jóvenes que llevaron a cabo dicha tarea copando y recorriendo toda la tarima durante los magnos eventos brindados en los estadios San Marcos (2023) y Nacional (2024), también reciben un pago según la experiencia, por ejemplo, pero previo a ser contratadas deben cumplir con ciertos requisitos que les permitan pasar por el respectivo proceso de selección.

Con respecto a este tema en particular, el video compartido por Valeria Tello, bailarina profesional que formó parte del elenco del Grupo 5 en los conciertos por sus 51 aniversario, se volvió viral en TikTok a partir del relato en el que cuenta cómo es que hizo para enrolarse al staff y trabajar de manera directa con Christian Yaipén y compañía.

“Yo he tenido una preparación desde muy niña. Empecé con ballet clásico y a medida que ha pasado el tiempo, he tomado diferentes estilos de baile, entre contemporáneo, jazz, salsa, bachata, urbano, entre otros”, comienza expresando mientras resalta a la vez que todo talento natural debe complementarse con formación técnica a fin de cumplir las expectativas y exigencias requeridas por la exitosa agrupación de cumbia peruana.

Otro de los requisitos que comparte Valeria Tello con sus seguidores tras haber integrado el staff de bailarinas profesionales en Sold Out del Grupo 5 llevados a cabo en el Nacional de Lima, y debes poseer como atributo fundamental radica en el estado físico ya que siempre tienes que “prepararte constantemente” en “esta carrera de la danza (donde) siempre tienes que estar en forma y con físico”.

De acuerdo a los comentarios realizados en la publicación de TikTok, y una de las respuestas de la propia bailarina cuyo video se volvió viral, ella forma parte de PARÍS CREW, empresa que según redes sociales promueve a profesionales en el rubro para que activen en conciertos, videoclips, comerciales, entre otros tipos de eventos como el protagonizado por el Grupo 5.