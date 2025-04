Xiomy Kanashiro, la actual pareja de Jefferson Farfán, ha sabido construir su propio camino en el competitivo mundo del entretenimiento peruano, destacando como modelo, animadora e influencer. Sin embargo, antes de brillar en escenarios y redes sociales, la joven forjó una base académica sólida. ¿Qué carrera universitaria cursó Xiomy Kanashiro? A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ ESTUDIÓ XIOMY KANASHIRO?

Su formación profesional se centró en la carrera de Ciencias de la Comunicación, estudios que cursó en la Universidad San Martín de Porres. Durante su etapa universitaria, Kanashiro no solo se dedicó al ámbito académico, sino que también integró el equipo oficial de voleibol de la institución. De esta manera, mientras se encontraba en las aulas universitarias, la ahora reconocida influencer ya mostraba su habilidad para asumir diferentes roles profesionales. Fue durante este periodo que incursionó en el mundo del entretenimiento peruano como modelo y anfitriona, logrando abrirse camino en un sector competitivo.

¿A QUÉ SE DEDICA ACTUALMENTE XIOMY KANASHIRO?

La polifacética Xiomy Kanashiro se desenvuelve actualmente en diversos ámbitos profesionales.

Su carisma la ha llevado a ser animadora de eventos y a ser conductora del programa “Zona Musical” de Panamericana TV y del podcast “¿Ahora Qué?“, además de que forma parte del elenco del programa humorístico ‘La Casa de la Comedia’.

Asimismo, su activa presencia en plataformas digitales como Instagram y TikTok, donde cuenta con una considerable legión de seguidores, la posiciona como una influyente figura en el país.

Más allá de su trabajo en la televisión y las redes sociales, Kanashiro también demuestra su espíritu emprendedor. Es la fundadora de ‘Kanomy Store’, su propia marca de ropa con éxito tanto en el mercado físico como en el digital.

Además, ha explorado su faceta musical con el proyecto ‘Kanomy Band’, una orquesta de cumbia con la que busca consolidarse como solista en este competitivo género, recordando su pasado como bailarina en la popular agrupación ‘Alma Bella’, según recuerda el diario La República.

¿DE QUÉ MANERA JEFFERSON FARFÁN HIZO OFICIAL SU RELACIÓN AMOROSA?

Durante el característico programa digital de Farfán, “Enfocados”, un peculiar detalle llamó la atención de su compañero de conducción, Roberto Guizasola. A través de las bromas que caracterizan a la dupla, Guizasola destacó un elemento que muchos habían pasado por alto: un anillo en el dedo del exfutbolista. En ese preciso momento, Roberto le preguntó a Farfán sobre la joya que llevaba consigo, y tras risas y miradas cómplices, el exjugador no pudo negarlo más, revelando que tenía un significado especial y un gran valor sentimental, ya que representaba su relación amorosa con Xiomy Kanashiro. “Ya es recontra oficial, hermano, para que la gente no me j...”, anunció firmemente, lo que provocó risas en el set.

En el mencionado capitulo de “Enfocados”, el empresario se mostró visiblemente feliz en todo momento, expresando su gratitud por la etapa que está viviendo junto a la modelo. “Me llegó el amor, hermano”, afirmó Farfán entre sonrisas hacia su colega de conducción.

Asimismo, enfatizó que tiene grandes expectativas para este año: “Este 2025 es mío, mi galáctico, este o nunca”. De esta manera, dejó en claro en todo momento sus intenciones con Kanashiro, evidenciando que está tomando la relación con la seriedad que corresponde. Además, expresó su gratitud por el apoyo y los momentos felices que está viviendo ahora que tiene pareja oficialmente.