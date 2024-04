“Arriba mi gente” es uno de los programas matutinos que ha sabido capturar la atención de miles de familias peruanas. Y, en las últimas horas, este espacio dio que hablar por la despedida de Karina Borrero, periodista que venía desempeñándose como una de las conductoras. Esta noticia generó sorpresa y provocó todo tipo de reacciones en redes sociales. Sin embargo, antes de irse, la comunicadora dio indicios sobre cuál es el nuevo proyecto en el que incursionará.

¿Qué hará Karina Borrero tras su salud de Arriba mi gente en Latina?

Karina fue protagonista de emotiva despedida de parte del resto del elenco de conducción conformado por Fernando Díaz, Santi Lesmes y Maju Mantilla. “Quiero contarles con muchísimo cariño que hoy es mi último día en el programa. Es un día bien especial porque es de despedida. He recobrado ese amor que hay en este programa y por cada uno de los integrantes, y con la producción”, indicó Borrero.

Asimismo, la periodista le contó a Trome de qué se trataría su nuevo desafío laboral. “Tengo un proyecto bonito, es una oferta que me llegó hace tiempo, pero le di muchas vueltas. Creo que a veces uno debe cerrar un ciclo para empezar uno nuevo, es parte del crecimiento profesional. Pero ya me verán pronto (...) De hecho, me gusta el contenido variado y de entretenimiento. “.

¿Cómo se despidió Karina Borrero de Maju Mantilla?

En medio de su despedida, Karina le dedicó unas sentidas palabras a Maju Mantilla. “Majito, eres sin duda la mejor compañera que he tenido en la televisión. Me has enseñado mucho. Fer, estoy agradecida con la vida por tener un compañero con quien pude reír y salir del molde para divertirnos. Y a ti, Santi, te agradezco porque siempre me has empujado a dar más. Este programa siempre estará en mi corazón. Espero verlos pronto”.

Así recibieron a Maju Mantilla en el Miss Universo 2024

En cuestión a belleza e intelecto, el Miss Mundo es el evento más prestigioso y antiguo del mundo que desde 1951 reúne anualmente a más de 100 candidatas para premiar a la más sobresaliente, tal y como ocurrió hace 20 años con Maju Mantilla, exmodelo peruana que logró consagrarse en la edición número 54.

Ahora integrando el elenco de conductores de “Arriba Mi Gente”, magazine matutino de Latina, la también actriz de 39 años tuvo la gran misión de llevarle a la audiencia, todos los pormenores acerca del evento que pudo consagrar a Lucía Arellano por tercera vez en la historia para Perú.

Maju Mantilla llegó a la India para cubrir el Miss Mundo 2024 en medio de una calurosa bienvenida brindada por parte de un grupo oriundo del país anfitrión al ritmo de la tradicional música hindú y son de los tambores.

Tras bajar de la limosina para alojarse en el hotel asignado, la segunda ganadora peruana del certamen de belleza en la historia, fue recibida entre vitoreos, alegría, y una coreografía a la cual buscó acoplarse demostrando el talento para el baile que también posee, y hace 20 años, también, la ayudaron a hacer historia.

Cabe resaltar, que la cobertura a cargo de “Arriba Mi Gente” culminó luego de llevarse a cabo la gran final del Miss Mundo 2024 que arrancó el 18 de febrero, y contó con Maju Mantilla como gran aliada de Lucía Arellano, la modelo nacida en Iquitos hace casi 3 décadas.

