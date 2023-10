Aída Martínez es uno de los personajes que se volvió famosa por ser protagonista en su momento en el ámbito de la farándula en Perú. Por ese motivo, ha generado mucha preocupación e incertidumbre su ausencia en redes sociales durante los últimos días, pues ella solía ser muy activa compartiendo historias y publicando fotografías. En este contexto, Adolfo Carrasco, esposo de la modelo y padre de su hija, utilizó la cuenta de Instagram de la arequipeña para expresar un mensaje que ha provocado tristeza entre sus seguidores.

Qué pasó con Aída Martínez y cuál fue el pedido de su esposo en Instagram

Por medio de su cuenta de Instagram, el deportista aseguró que Aída se encuentra delicada de salud a causa de un problema que resulta complicado de explicar en términos médicos. Él ha preferido mantener en reserva la razón que desencadenó el actual estado de Martínez.

“Familia y amigos, Aída recién está en la primera fase de su recuperación, básicamente lo que se pide es, no teléfono, no TV, no pensamientos negativos, no estrés, no cansancio, es reposo absoluto o esto podrá empeorar de manera que no haya reparo. Solo está usando el celular para audio libros y música”, dice el comunicado expresado por su esposo.

El mensaje prosigue así: “El problema que tiene es muy fuera de lo común y es tan complicado que no puedo explicarlo en términos médicos, vamos a ver cómo va su recuperación. El esfuerzo que hizo en el campeonato también empeoró su situación, pero no iba a ser mejor si no corría porque conocemos su temperamento”.

¿Qué más pidió Adolfo Carrasco para Aída Martínez?

Asimismo, Adolfo pidió que todo aquel que visite a Aída se acerque de la mejor manera. Ella necesita contagiarse de energías positivas y escuchar los mejores deseos. “Si alguien la quiere ver solo será para hacerla pasar un buen momento, repito, una sola cosa negativa en su mente puede ser catastrófico para su recuperación y aún faltan más intervenciones”.

¿Qué objetivo tenía Aída Martínez?

En el programa del youtuber Carlos Orozco, Aída había manifestado hace un tiempo atrás que quería adoptar un bebé. “Tengo una hija nada más, pero el segundo quiero que sea adoptado, es un sueño que tengo. Ya, averigüe y me he ido a todas las instituciones, acá me están haciendo la vida imposible para adoptar, así que lo más probable es que lo haga en otro país”, mencionó Aída en aquel momento.

Por último, Martínez dio más detalles sobre cómo pensaba llevar el proceso de adopción. “Yo quiero hacer las cosas bien, no quiero comprar un niño ilegalmente, si es posible que la madre sepa que soy yo la que voy adoptar porque, quizás, en el futuro se quieran reencontrar, yo no tendría problema con eso. La idea de la adopción, así como dar parto natural bajo el agua, es una idea que la tengo bien metida desde los 5 o 6 años. Para mí sería lo máximo, ojalá”.

Recordemos que en marzo de 2021, en medio de gran expectativa, Aída dio a luz a su primera y única hija. Esta niña fue fruto del amor con Adolfo Carrasco, su esposo, el exfutbolista y motociclista con quien contrajo matrimonio en agosto de 2020.

