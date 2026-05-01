La reciente aparición de Onelia Molina ante las cámaras de 'Amor y Fuego’ ha reavivado el interés en torno a su mediática ruptura con Mario Irivarren, luego del escándalo que protagonizó el exchico reality en Argentina. Pese a haber cortado su relación sentimental de manera definitiva, la integrante de ‘Esto es Guerra’ dejó boquiabiertos a sus seguidores al confesar que, a pesar del polémico ampay, todavía existe un lazo muy fuerte que la mantiene vinculada al e ntorno del “excombatiente”. Sus declaraciones no solo revelan su actual estado emocional, sino que abren nuevas interrogantes sobre si existe alguna posibilidad de reconciliación o si se trata de un lazo imposible de romper. Descubre qué es lo único que todavía los mantiene unidos y por qué la modelo arequipeña ha decidido no desligarse por completo de su pasado con él.

¿CUÁL ES EL VÍNCULO QUE ONELIA MOLINA AÚN MANTIENE CON MARIO IRIVARREN?

Lejos de cualquier posibilidad romántica, Onelia Molina dejó claro que el lazo que persiste con Mario Irivarren no tiene que ver directamente con él, sino con su entorno familiar. La integrante de Esto es guerra confesó que desarrolló un vínculo muy cercano con los parientes de su expareja durante el tiempo que estuvieron juntos.

“Yo quiero muchísimo a su familia. El cariño, el aprecio y el respeto a la familia no se van a ir nunca”, expresó con firmeza. Esta conexión emocional ha sido tan significativa para la joven que, incluso después de la ruptura, no contempla alejarse de ellos, según informa el diario La República.

¿QUÉ DIJO ONELIA MOLINA SOBRE EL APOYO QUE BRINDÓ A LOS NEGOCIOS DE MARIO IRIVARREN?

Durante la entrevista, la odontóloga también se refirió al respaldo que brindó a Mario Irivarren en los proyectos empresariales que él emprendió mientras mantenían una relación. Según explicó, ese apoyo no fue una obligación ni una estrategia, sino una reacción natural al cariño que sentía en ese momento. “Yo creo que una pareja cuando está al lado de una persona que quiere siempre va a buscar lo mejor”, señaló.

Sin embargo, cuando fue consultada sobre si consideraba injusto haber recibido una infidelidad tras ese respaldo, prefirió no emitir opinión. Aun así, dejó en claro que su manera de actuar dentro de la relación estuvo guiada por el compromiso emocional y la intención de construir algo sólido, más allá del desenlace que finalmente tuvieron.

¿QUÉ DIJO ONELIA MOLINA SOBRE LOS RUMORES DE UN ROMANCE CON KEVIN DÍAZ?

En medio de las especulaciones sobre un posible nuevo romance, Onelia Molina también abordó su cercanía con su compañero de reality, el venezolano Kevin Díaz, con quien fue vinculada recientemente. La modelo descartó cualquier relación sentimental y aclaró que el vínculo entre ambos se mantiene en el terreno de la amistad. “Es mi amigo, él ha sido mi amigo y lo va a seguir siendo”, aseguró, enfatizando que la única diferencia ahora es que se encuentra soltera.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL AMPAY DE MARIO IRIVARREN?

El hecho ocurrió en Argentina, específicamente en el barrio de Palermo. La cronología de los hechos comenzó cuando los protagonistas, Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi y Francho Sierralta, se instalaron en un AirBNB con piscina, lugar al que llegaron diversas jóvenes a los pocos minutos de su arribo.

Posteriormente, el grupo se trasladó al Delta del Tigre para abordar un yate de dos niveles, donde el consumo de alcohol y la música marcaron la jornada.

Durante la celebración, las cámaras captaron a Francho Sierralta y a Mario Irivarren en actitudes comprometedoras, intercambiando muestras de afecto y besos con jóvenes presentes en el lugar, ignorando sus compromisos actuales.

Paralelamente, Said Palao fue visto bailando con las asistentes mientras intentaba que en sus registros para redes sociales no apareciera rastro alguno de sus acompañantes.

Tras concluir la jornada en el río, el grupo regresó a tierra firme en un estado de evidente ebriedad; sin embargo, la celebración no terminó ahí, pues todos abordaron un vehículo con las acompañantes para regresar al alojamiento inicial y continuar la celebración en la intimidad.

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