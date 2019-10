Cuando es feriado, muchos de nosotros aprovechamos para salir de la rutina y pasar el mayor tiempo posible con la familia, y dependiendo de cómo se encuentre nuestra economía podemos darnos una escapadita fuera de la ciudad.

Sin embargo, a veces las fechas que marca el calendario como días para no ir a trabajar no son suficientes para disfrutar todo lo que quisiéramos.

Pensando en ello, el Gobierno del Perú viene decretando feriados largos con el propósito de incentivar el turismo interno y como una forma de estímulo para que la gente tenga nuevas experiencias.

Debido a que el último fin de semana largo, que tiene su base en el 1 de noviembre con motivo del Día de todos los santos, se decretó desde el jueves 31 de octubre al 3 de noviembre, varios ciudadanos ya están preguntándose si quedará otro más en lo que resta del año. Para responder a esta interrogante, primero te contamos que es.

FERIADO LARGO

Los feriados largos están compuestos por los feriados tradicionales, los sábados y los domingos –si es que no trabajas estos días– y por los días no laborables compensables. Son de cumplimiento obligatorio para el Estado y opcional para el sector privado.

¿Qué significa esto? Que si bien los trabajadores tienen esos días libres, deberán compensarlos en otro momento.

Por ello, si eres de los empleados que trabaja en un horario regular, tendrás tres días libres y uno adicional (domingo) para descansar.

Los feriados son usados para hacer planes con la familia o amigos. (Foto: Pixabay)

HABRÁ OTRO FIN DE SEMANA LARGO ESTE 2019

El próximo feriado calendario que se acerca es el lunes 9 de diciembre y si bien hasta el momento no se ha decretado algún fin de semana largo ni fechas extraordinarias como ocurre normalmente, muchos esperan que así sea.

Y es que varios, ya están pensando en su próxima salida de feriado largo si es que el Ejecutivo lo decreta.

Si se continúa con lo que se ha estado implementando para promover el turismo, el Gobierno decretaría día no laborable el viernes 6 de diciembre; no obstante, aún no hay un pronunciamiento oficial.

Quizás no se ha dado a conocer nada porque falta más de un mes y esto lo tomarán con calma. Será cuestión de esperar qué es lo deciden.

FERIADOS QUE QUEDAN ESTE 2019

De acuerdo con el calendario, quedan dos feriados para el mes de diciembre este 2019:

* Sábado 8 de diciembre – Día de la Inmaculada Concepción

* Martes 25 de diciembre – Navidad