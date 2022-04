A través de el Congreso, se aprobó la Ley 31173 en donde señala quiénes serán los primeros en acceder al beneficio totalitario de aportación en el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). De esta manera, la norma “tiene como objeto asegurar la implementación y ejecución inmediata de la Ley 31173, ley que garantiza el cumplimiento de la Ley 29625, de devolución de dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo, priorizando a la población vulnerable como consecuencia de la pandemia de la COVID-19″.

Por otra parte, se indica que “el Banco de Materiales SAC en liquidación, continuará administrando el Fondo Revolvente hasta su transferencia total a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley 29625 y modificada mediante la presente Ley”.

En ese sentido, se deja sin efecto la única disposición complementaria modificatoria del Decreto Supremo 090-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el cambio de dependencia de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por el Decreto Supremo 006-2012-EF, del MEF a la PCM.

CÓMO CONSULTAR SI SOY ACCEDO AL FONAVI 2022

Para saber si te encuentras en el Fondo Nacional de Vivienda, deberás ingresar al Padrón Nacional, dando click a este enlace, y siguiendo los pasos. Es importante tener a la mano tu DNI.

En caso contrario, si tienes alguna dificultad para consultar si eres uno de los beneficiarios, o no tienes conexión a internet, comunícate a la central telefónica de atención al Fonavista, marcando el número 640-8655 (disponible en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.) Para mayor información, envía un correo electrónico a la dirección consultas@fonavi-st.gob.pe.

CUÁNTO ES LA DEUDA DEL ESTADO HACIA LOS FONAVISTAS

Según la ley aprobada en el Congreso, la deuda que tiene el Estado con los fonavistas es de 42 mil 8 millones 497 mil soles.

QUIÉNES ACCEDEN AL FONAVI

Pueden acceder al cobro del Fonavi 2022 los trabajadores dependientes e independientes que aportaron al mencionado fondo, con la excepción de quienes se beneficiaron de sus recursos en un monto o mayor a su parte. Además de los empleadores y el Estado.

Durante una ceremonia desarrollada en la plaza Faustino Sánchez Carrión del Palacio Legislativo, a donde llegaron representantes de asociaciones de fonavistas y pensionistas, Alva Prieto manifestó que con la promulgación de esta norma se hace justicia con quienes aportaron a este fondo.

“La autógrafa que estamos firmando hoy representa un acto de justicia a los fonavistas que esperan hace más de veinte años esta devolución, que tiene el respaldo de una sentencia del Tribunal Constitucional”, señaló.

En ese sentido, la titular del Parlamento destacó que la insistencia de la autógrafa se haya aprobado de manera unánime por los legisladores, por lo que aseveró que ello refleja el compromiso del Legislativo.

“Cuando digan que el Congreso no representa el pueblo, no trabaja por el pueblo, y que está en otra cosa en vez de estar trabajando por el pueblo, ustedes son testigos que así no es (…) El Congreso los representa, el Congreso es su amigo, el congreso es su aliado y que seguiremos trabajando por ustedes y por la población que lo necesita”, expresó.