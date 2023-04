El pasado 1 de abril, Gerard Piqué habló en una entrevista sobre la presión y los señalamientos que ha enfrentado a lo largo de su carrera como futbolista, los cuales han incrementado tras hacer pública su separación de Shakira.

Sus declaraciones se llevaron a cabo en una charla con el periodista Gerard Romero en su canal “Jijantes” en Twitch, donde además de hablar de la Kings League, torneo creado por Gerard Piqué, también habló sobre cómo sobrelleva las críticas que le hacen en la calle y en las redes sociales, especialmente tras su separación con la cantante colombiana.

“Mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades y no me importa nada”, señaló con tono serio.

“¿Qué importancia les tienes qué dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots, mentalmente esto es muy sano porque si le das importancia a cada comentario estás muerto”, agregó mientras señalaba que él no puede controlar lo que los haters hagan, por lo que simplemente procura ignorarlos y seguir viviendo su vida.

Por otro lado, destacó que tuvo que ocultar sus emociones públicamente para no complacer a sus detractores. “En el momento en el que os preocupeis han ganado”, dijo tajante.

¿PIQUÉ TIRÓ INDIRECTA A SHAKIRA POR SU CANCIÓN CON BIZARRAP?

Respecto a “tirar beef” (atacar a un rival), una práctica nueva entre los artistas y que recientemente lo hizo Shakira, Piqué comprendió que esté de moda pero que no se está midiendo las consecuencias que ello conlleva.

“No pensamos en la otra persona, ¿qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para que digan ‘ostias, nos hemos pasado’? La gente me ha decepcionado mucho”, sentenció Pique sin mencionar a la cantante colombiana y sin explicar si se refería a él o a su actual novia Clara Chía.

A pesar de todo el asedio de la prensa y las críticas en redes sociales, el exfutbolista del FC Barcelona aseguró sentirse feliz. “Estoy en un momento de mi vida que estoy súper feliz, intento pasar los máximos momentos posibles con la gente de mi entorno que me quiere, eso es impagable y es lo mejor del mundo”, sostuvo.