Tras una excelente participación de la Selección Peruana en la Copa América, dos nuevos clubes de fútbol pretenden al delantero peruano de 31 años, Gianluca Lapadula, quien dejó todo su esfuerzo, sacrificio y goles en la cancha.

El delantero de la blanquirroja ha pasado casi toda su vida en Italia, lo que podría ser un gran factor en la toma de su decisión. En ese caso, los clubes Monza, Parma, Torino y Empoli serían los más interesados para quedarse con el atacante.

En la Copa América, ‘Lapagol’ jugó los siete partidos del torneo continental, anotó tres goles y regaló una asistencia. Todo su esfuerzo se vio reflejado al recibir, junto a sus compañeros, la medalla de cobre que otorgó la Conmebol para el cuarto lugar.

Sin embargo, los franceses han mostrado su interés por el delantero. Hace unos días, el ‘Gladiador’ siguió en redes sociales a AS Mónaco de la Ligue 1. En su camino también apareció Leicester City, el equipo que ha causado sensación en la Premier League en los últimos años que, según medios informativos en Italia, también pretenden tener al ‘Bambino’.

El América de México no se queda atrás, pues el actual equipo de Pedro Aquino ha quedado impactado por nuestro delantero y se muestra tan interesado que no tendría problemas en realizar una oferta importante por quedarse con Lapadula, según indica la prensa en México.

No es sorpresa que en Turquía también quieran a Lapadula, pues el Trabzonspor ha declarado estar interesado en el delantero, ya que posee los medios para ficharlo. Aún no se sabe qué camiseta portará el ex Milan.

