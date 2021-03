HBO es uno de los streamings que compite día a día con Netflix , Amazon Prime Video y Disney+ por captar la mayor cantidad de usuarios. La famosa plataforma, que tiene contadas las horas en solitario debido a que en junio se habilitará HBO Max, también renueva su catálogo para el próximo mes de abril y, a continuación, te mostramos las novedades que presentará en cuanto a películas y series.

Series:

‘El día de mañana’ (5 de abril)









Justo Gil, un joven inquieto y lleno de ambiciones, llega como un inmigrante más a la próspera y prometedora Barcelona de los años 60 sin nada en los bolsillos y dispuesto a convertirse en un hombre de éxito. La ciudad, en pleno proceso de cambio hacia la modernidad, parece sin duda el lugar ideal para ello: un oasis de libertad, posibilidades y futuro en mitad del páramo del franquismo.





‘The Nevers’ (11 de abril)









Un grupo de mujeres victorianas descubren habilidades inusuales, enemigos implacables y una misión que podría cambiar el mundo. A lo largo de los episodios, podremos conocer mucho más de sus orígenes y el verdadero objetivo que las motiva a seguir adelante.

El resto de series que se estrenarán son:

-Mare of Easttown (18 de abril)

-A Black Lady Sketch Show - Temporada 2 (23 de abril)

-Sergio Mendes: In the Sky of Joy (27 de abril)





Películas:

‘Twist’ (1 de abril)





Los espectadores podrán ver una versión moderna de la historia clásica de Oliver Twist. Si bien se respeta los orígenes del personaje, habrá nuevos matices que sorprenderán a más de uno. Si gozaste con la historia original, esta también promete hacerte pasar un buen rato.





‘Midway, Batalla en el Pacífico’ (3 de abril)









Midway es una película de guerra épica estadounidense de 2019 sobre la batalla de Midway de la Segunda Guerra Mundial, dirigida por Roland Emmerich, quien produjo la película con Harald Kloser y escrita por Wes Tooke. Presenta un reparto coral, que incluye a Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Mandy Moore, Dennis Quaid, Tadanobu Asano y Woody Harrelson.

El resto de películas que se estrenarán son:

- Mortal Kombat Lengends, la venganza de Scorpion (1 de abril)

- Uno para todos (9 de abril)

- Música, glamour y fama (10 de abril)

- La isla de la fantasía (17 de abril)

- La galería de los corazones rotos (24 de abril)

- Palabras en las paredes del baño (24 de abril)

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de la temporada 2 de "Snowpiercer"