Jimin de BTS estrenó MV de “Set me free pt. 2″: ¿Qué dice la letra en español?

La espera terminó. Jimin, miembro de BTS, estrenó el MV oficial de su nuevo single Set Me Free pt.2, la canción de prelanzamiento de su primer álbum en solitario, FACE; y su estreno arrasó en diversas plataformas musicales.

ARMY esperaba con ansias este gran estreno que marca el debut en solitario de Jimin, siendo el cuarto integrante de la boyband de k-pop en lanzarse como solista. Dentro de poco tendremos disponible su álbum “FACE”, pero para promocionar el lanzamiento llegó este 17 de marzo (KST) Set Me Free pt.2, ¿ya escuchaste lo nuevo de Jimin?

La canción del ídolo nacido en Busan tiene una melodía con un toque de dramatismo, además de una llamativa coreografía de danza contemporánea. Set Me Free pt.2, también nos deja un poderoso mensaje en su letra: la canción habla sobre el deseo de ser libre.

MIRA AQUÍ EL MV DE SET ME FREE PT.2

LETRA DE SET ME FREE PT.2 EN ESPAÑOL

Me lo pasé bien.

Sí, es hora de conseguir el mío.

Estoy perdido, Maze.

Hennessy y la noche

Nunca me detengo, nunca me detengo

Repita otra vez.

Nunca me detengo, al diablo con todos tus opuestos.

Por fin gratis

¿Qué?

Ah, sí, ah, sí

Me detuve al final

Aún no, todavía no.

No miro hacia atrás.

Ahora, sí, ahora, sí

Volar, pero volar

Por fin gratis Sí.

Mírame ahora.

No me esconderé aunque me duela más.

una locura

Levante la mano por mí que paso

¿Qué pasa? - ¿Qué pasa?

Ahora, déjame libre.

Liberarme, liberarme

Liberarme, liberarme(Oh-eh-oh, oh-eh-oh)

Libérame(Oh-eh-oh, oh-eh-oh)

Libérame(Oh-eh-oh, oh-eh-oh)

Libérame(Oh-eh-oh, oh-eh-oh)

Libérame

Me siento bajo.

Aún así, soy un laberinto.

Pero no tengo tiempo para romper el alma.

Sólo déjame fluir

Hey tonto, sal de mi camino

Cállate, joder.

Voy para allá.

¿Qué?

Ah sí, ah sí

Mi mejor momento ha comenzado.

Olvídalo, olvídalo.

Me encantará subirme.

Ahora sí, ahora sí

Volar, pero volar

Por fin gratis Sí.

Mírame ahora.

Aunque te rías de mí, no se detiene.

una locuraLevanta las manos durante los últimos días.

Ahora, déjame libre.

Liberarme, liberarme

Liberarme, liberarme(Oh-eh-oh, oh-eh-oh)

Libérame(Oh-eh-oh, oh-eh-oh)

Libérame(Oh-eh-oh, oh-eh-oh)

Libérame(Oh-eh-oh, oh-eh-oh)

Libérame(Libreme)(Libreme)(Libreme)

Libérame

¿QUÉ ES FACE?

“FACE” trata de Jimin enfrentándose a sí mismo mientras se alista para dar el siguiente paso como solista”, según anunció BIGHIT sobre la temática del proyecto. La fase de promociones incluirá varias actividades, aseguró la empresa.

¿CUÁNDO SE ESTRENA FACE DE JIMIN?

El nuevo álbum de Jimin de BTS llamado Face se estrenará el próximo 24 de marzo a las 1:00 p.m. (KST). En Lationamérica podra verse durante la noche del 23 y madrugada del 2 de marzo. En horario de Perú, ARMY podrá escuchar las canciones de “FACE” a partir de las 11 p. m. del jueves 23.