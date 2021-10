La última edición de La Voz España estuvo cargada de muchas emociones, no solo por el gran talento musical de cada uno de los participantes que luchan por un lugar en la competencia, sino también por los emotivos momentos que viven los coaches durante las audiciones a ciegas. Esta vez fue el turno del cantante y jurado Alejandro Sanz, quien recibió la visita de su hija Manuela.

Alejandro Sanz y su hija Manuela

Durante la cuarta noche de audiciones a ciegas, los jueces esperaban a que el siguiente participante ingrese al escenario, pero el momento fue aprovechado por Alejandro Sanz que se quedó mirando al público y se percató de la presencia de su hija de 20 años. Sin pensarlo dos veces, presentó muy orgulloso ante todo el público a Manuela, mientras los presentes aplaudían al ser testigos del emotivo momento.

“Salúdala a Manuela que está allí, es mi niña mírala. Ha venido desde México para estar con este maravillo público”, dijo el artista y sonreía en todo momento lleno de emoción. Ante la tierna escena, el público y los jurados aplaudieron durante unos segundos. Y es que Alejandro Sanz tiene relación muy unida con su hija Manuela y el público de La Voz ya ha sido testigo de sus videollamadas en ediciones anteriores.

Y es que todo un ‘momentazo’ se vivió en el escenario de La Voz España, ya que Manuela vino a disfrutar en primera fila de la magia y emoción que se vive en el programa de talentos. Asimismo, para apoyar a su padre, quien es considerado uno de los favoritos de los participantes, en la búsqueda de la mejor voz del país.

¿Quién es Alejandro Sanz?

Alejandro Sánchez Pizarro, más conocido en el mundo artístico como Alejandro Sanz, es un cantautor y compositor nacido en Madrid el 18 de diciembre de 1968. Su álbum ‘Viviendo Deprisa’ marcó su debut en la industria musical y fue posicionándose poco a poco hasta convertirse es uno de los artistas más exitosos de España. Tiene más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera.

También ha ganado 4 Premios Grammy y 25 Latin Grammy. Ha realizado importantes colaboraciones con cantantes como Shakira, Marc Anthony, Laura Pausini, Carlos Vives, Juan Luis Guerra, David Bisbal, Miguel Bosé, Jesse & Joy, Juanes, Malú, Niña Pastori, Manuel Carrasco, Pablo Alborán, Greeicy, entre otros. Desde 2015 a 2016 y de 2020 hasta la actualidad es jurado de “La Voz España”

¿Quiénes integran el equipo de Alejandro Sanz?

Solo faltan tres participantes para que el equipo de Alejandro Sanz esté completo. Y es que el coach es uno de los favoritos del programa y ya tiene entre sus filas a Miguel Moreno, Marc Figols, Ian García, Servando Gallego, Alice Reay, Pablo Hernández, Beli, Mara Cruz, Carlos Galí, Inés Moraleda y Karina Pasian. ¿Quiénes serán los últimos 3 participantes que se unirán al Equipo Sanz?

¿Dónde puedo ver ‘La Voz España’?

La octava edición de ‘La Voz España’, también conocida como “La Voz Antena” tiene entre sus filas a los jurados Pablo Alborán, Malú, Luis Fonsi y Alejandro Sanz y se transmite todos los viernes en directo a las 22:00 horas (España) a través de ATRESplayer Premium y en Antena 3 Internacional. También los espectadores de México y Perú pueden ver los estrenos de cada programa los días viernes a las 20:30 horas.

Mares de Miel

Material de estreno. Tras presentar sus composiciones donde repasaba su trayectoria desde su inicio hasta alcanzar el éxito, Alejandro Sanz presentó un adelanto de su nuevo proyecto musical. A través de su cuenta de Instagram, el cantante español publicó un extracto de 15 segundos de su nuevo éxito “Mares de Miel”. “Era la primera vez, que cosas que no pueden ser, me niego a no volverte a ver, la vida vida vida viene y va”, dice parte de la letra.