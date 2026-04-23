Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Resultados de Serums 2026: Conoce el listado completo y vacantes | Foto: Minsa
Resultados de Serums 2026: Conoce el listado completo y vacantes | Foto: Minsa
Por Sol Espino Mayurí

Este 23 de abril se publicarán los resultados de la evaluación nacional del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, conocido por sus siglas SERUMS 2026-I. La evaluación realizada el pasado 19 de abril contó con la participación de 39.762 profesionales del rubro de la salud y los resultados oficiales de esta prueba se conocerán este jueves 23 de abril a través de la página oficial del Ministerio de Salud del Perú (Minsa).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.