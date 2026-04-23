Este 23 de abril se publicarán los resultados de la evaluación nacional del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, conocido por sus siglas SERUMS 2026-I. La evaluación realizada el pasado 19 de abril contó con la participación de 39.762 profesionales del rubro de la salud y los resultados oficiales de esta prueba se conocerán este jueves 23 de abril a través de la página oficial del Ministerio de Salud del Perú (Minsa).

Los resultados se componen de una lista completa de postulantes con sus notas respectivas y el pase a la siguiente fase del proceso.

¿Cuándo se publicarán los resultados del SERUMS 2026-I, según el cronograma?

Como se indicó anteriormente, el jueves 23 de abril se publicarán los resultados y el 24 de abril se abrirá una etapa de revisión de resultados. Luego se responderá a los pedidos de revisión entre el 27 y 28 de abril.

Asimismo, para el 28 de abril se tendrá un listado oficial de los resultados finales que se empleará para determinar una orden de mérito para la siguiente fase de adjudicación de plazas.

¿Cuántas plazas tiene el SERUMS 2026-I?

La actual convocatoria ofrece 7.489 plazas remuneradas a nivel nacional. El objetivo es que los profesionales y servicios de salud lleguen a las zonas más aisladas del país para cubrir la demanda de atención a la población.

Las regiones con el mayor número de plazas son: Cajamarca, Piura, Ayacucho y Apurímac.

Si no lograste inscribirte en el plazo regular, podrás hacerlo, de forma excepcional, el jueves 9 y viernes 10 de abril. Foto: Andina

¿Cuándo iniciaría los SERUMS 2026-I?

Si logras acceder a una plaza, el servicio iniciará en mayo, específicamente el 6 de mayo de 2026 según el cronograma oficial. La duración del servicio rural se extenderá hasta el 30 de abril de 2027.

Tener en cuenta que la excepción a la fecha inicial es para las plazas equivalentes, iniciando así el 26 de mayo de 2026.

¿Cuánto se le paga a un serumista en Perú?

Los serumistas para este periodo 2026 recibirán un pago mensual de S/ 6,624 para médicos y S/ 5,300 para otros profesionales, bonificaciones y un apoyo económico inicial para su instalación.