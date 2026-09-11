Desde 1979, los satélites comenzaron a mirar de cerca un cambio silencioso que, año tras año, se hace más evidente en el océano Ártico: el hielo pierde extensión, espesor y volumen. El verano se ha convertido en el escenario donde esta transformación resulta más visible y preocupante. Bajo el sol, la superficie blanca del hielo funciona como un espejo que devuelve gran parte de la radiación solar al espacio, pero cuando esa capa desaparece, emerge el océano oscuro, capaz de absorber una mayor cantidad de calor. Así comienza un ciclo que acelera el derretimiento y convierte cada pérdida de hielo en un nuevo impulso para el calentamiento.

Mientras el hielo retrocede, el paisaje ártico también empieza a cambiar sus posibilidades para la navegación. Algunas rutas marítimas permanecen accesibles durante periodos más prolongados, despertando el interés de empresas y gobiernos que observan nuevas oportunidades comerciales y estratégicas. Sin embargo, detrás de esas rutas abiertas aparece también una preocupación creciente: más embarcaciones significan mayores posibilidades de contaminación y perturbación ambiental. Los ecosistemas del Ártico, adaptados a condiciones extremas y frágiles, enfrentan así una presión adicional. El deshielo, que abre caminos sobre el océano, deja al mismo tiempo una advertencia sobre el costo ambiental de esas nuevas oportunidades.

¿Cuál es el riesgo en el mundo de lo que viene sucediendo en el Ártico debido al calentamiento global?

En el extremo norte del planeta, donde las montañas permanecen cubiertas de hielo y el suelo parece inmóvil, el cambio climático estaría alterando incluso la manera en que el terreno enfrenta los terremotos. Una investigación de GEOMAR, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), advierte que el deterioro del permafrost podría estar debilitando las laderas congeladas. Con el suelo perdiendo parte de su estabilidad, las montañas quedarían más expuestas ante movimientos sísmicos intensos. El calentamiento global, así, no solo transforma el paisaje, sino también su respuesta frente a las fuerzas de la naturaleza. Y una sacudida puede ser suficiente para revelar esa nueva fragilidad.

La señal más impactante llegó desde la isla noruega de Jan Mayen, el 10 de marzo de 2025, cuando un terremoto de magnitud 6,5 estremeció el territorio volcánico. Apenas tres minutos después, una gigantesca masa de rocas se desprendió de una pendiente y descendió hasta alcanzar el glaciar Kjerulf. El alud terminó cubriendo entre el 30 % y el 50 % de su superficie, dejando una escena que parecía sacada de un paisaje en transformación. Para los investigadores, aquel episodio ofrece una pista sobre cómo el deterioro del hielo y el permafrost podría modificar la estabilidad de las montañas árticas. En ese rincón remoto, el terremoto dejó algo más que un movimiento bajo tierra: expuso la creciente vulnerabilidad de un mundo congelado.

Estas fueron las consecuencias por el terremoto que provocó desprendimientos de material volcánico

El terremoto no terminó cuando cesó el movimiento de la tierra; apenas unos minutos después, la montaña comenzó a venirse abajo. Entre 0,81 y 1,17 millones de metros cúbicos de material volcánico se desprendieron de la ladera situada sobre el glaciar Kjerulf. Las rocas avanzaron con fuerza sobre la superficie congelada, dejando una extensa huella en su recorrido. El material descendió hasta aproximarse a la costa, transformando en cuestión de instantes el paisaje ártico. La magnitud del desprendimiento reveló la fuerza con la que el terreno reaccionó ante la sacudida.

Sin embargo, Kjerulf no fue el único glaciar afectado por aquella jornada. En el cercano Weyprecht también se registraron desprendimientos, esta vez protagonizados por enormes masas de hielo que se separaron de su estructura. Los investigadores recurrieron luego a cuatro décadas de imágenes satelitales para reconstruir la historia de la zona. La revisión no mostró antecedentes de un fenómeno de dimensiones semejantes provocado por terremotos anteriores en Jan Mayen. Así, el episodio quedó marcado como un acontecimiento excepcional en el registro de la isla. Una señal más de cómo el paisaje ártico puede estar entrando en una etapa de mayor vulnerabilidad.

Los deshielos vienen debilitando las montañas, el poco hielo de las grietas podría desaparecer pronto

Bajo las rocas de Jan Mayen, el permafrost ha sido durante décadas un silencioso sostén de las montañas, manteniendo unidas las laderas congeladas. Pero el aumento de las temperaturas comienza a cambiar ese equilibrio y el hielo atrapado entre las grietas desaparece lentamente. Con el suelo perdiendo firmeza, las pendientes quedan más expuestas a desprendimientos cuando la tierra vuelve a estremecerse. Los registros climáticos revelan que la isla se ha calentado desde la década de 1970, mientras los episodios de frío extremo son cada vez menos frecuentes. Así, el terremoto de 2025 pudo ser el detonante de una avalancha cuyo escenario ya había sido debilitado por años de calentamiento.

Mientras Jan Mayen muestra la fragilidad de sus montañas, Groenlandia pierde enormes cantidades de hielo que terminan repercutiendo mucho más allá del Ártico. El deshielo contribuye al aumento del nivel del mar y, junto con las transformaciones de la atmósfera, puede influir en los patrones climáticos del planeta. El hielo ártico también funciona como un gran espejo que devuelve parte de la energía solar; al desaparecer, el océano oscuro absorbe más calor y refuerza el calentamiento. El fenómeno crea así un círculo que acelera la propia transformación de la región. Por eso, cada cambio observado en el extremo norte se convierte en una señal para entender el futuro climático de toda la Tierra.

Esta es la preocupación de los científicos debido al debilitamiento del hielo en el Ártico

En Groenlandia, una inmensa capa de hielo se reduce poco a poco mientras el agua del deshielo emprende su camino hacia los océanos. La pérdida de esta masa congelada contribuye al incremento del nivel del mar, una amenaza que con el paso de los años podría alcanzar a ciudades y comunidades costeras. Pero el impacto no termina en las costas: en el Ártico, numerosas especies dependen de ese paisaje helado para sobrevivir. Osos polares, focas, morsas y aves encuentran allí alimento, refugio y espacios para reproducirse. Cuando el hielo retrocede, también cambian las rutas y condiciones que durante generaciones han sostenido su vida.

Lo que sucede en aquellas tierras lejanas termina repercutiendo mucho más allá del círculo polar. El deshielo de Groenlandia eleva el nivel de los mares, mientras las transformaciones del hielo y de la atmósfera pueden alterar patrones climáticos en otras regiones del planeta. El Ártico, además, cumple una función semejante a la de un gran aire acondicionado natural, pues sus superficies blancas reflejan parte de la energía solar. Al perder hielo, esa capacidad disminuye y el océano absorbe más calor, alimentando el calentamiento. Por eso, para los científicos, el Ártico se ha convertido en una ventana privilegiada para observar el rumbo que está tomando el clima de la Tierra.

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