Manelyk Gonzalez ha sorprendido una vez más a su millones de seguidores, pero en esta ocasión no por algún escándalo sino por la existencia de un posible nuevo amor. Esto después que se dieran a conocer en redes sociales una serie de fotografías que la muestran muy cercana a un atractivo joven del cual no se tiene mucha información.

Como se recuerda, la ex participante de “Acapulco Shore” terminó su relación de más de dos años con el cantante Jawy, quien también perteneció al mismo programa. Esta noticia la dio a conocer a penas unos meses atrás, causando conmoción en quienes siguieron su historia de amor.

Desde el momento en que hizo público que estaba soltera, no solo le llovieron pretendientes, también se puso en el ojo de la tormenta a causa de las indirectas que intercambió con su ex pareja. De esta forma, quedó expuesto que los artistas no acabaron en buenos términos, lo que eliminó las posibilidades de que puedan retomar la relación, al menos durante los próximos meses.

La influencer tiene millones de seguidores en redes sociales, donde sube activamente publicaciones (Foto: Manelyk González / Instagram)

¿POR QUÉ SE DICE QUE MANELYK TIENE PAREJA?

La noticia de un posible nuevo amorío de la participante de “La casa de los famosos” surgió cuando una página especializada en Acapulco Shore expuso unas imágenes que muestran a Manelyk celebrando su cumpleaños en una fiesta en la playa con un grupo de amigos, en el que se encontraría su nueva pareja. En las fotos se ve a la mexicana dándose un beso con un joven caballero, en lo que sería una de sus primeras citas románticas.

Foto subida por quien sería la pareja de Manelyk (Foto: Eden Berlad / Instagram)

¿QUIÉN ES EDEN, EL NUEVO NOVIO DE MANELYK?

Según lo compartido por la revista de espectáculos TVNotas, el misterioso hombre que habría conquistado a la influencer se llama Eden y sería originario de Israel. El video que demostraría que entre ambos existe más que una amistad los muestra muy cariñosos, bailando juntos y hasta dándose un apasionado beso.

LA REACCIÓN DEL PÚBLICO

Los fans de Manely respondieron de forma positiva al video, haciéndole saber lo felices que están por la decisión que tomó al no cerrarle la puerta al amor, esto tras terminar su relación con el cantante. Por otro lado, algunos internautas afirman que Eden no sería su pareja sentimental sino solo un amigo a quien le dio algunas caricias por la emoción del momento.