El fallecimiento de Julián Figueroa enlutó a México entero. El hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián era uno de los artistas más versátiles de dicho país y contaba con miles de seguidores. Y, pese a que ya pasaron varias semanas, su madre todavía se muestra consternada con los sucedido.

En las últimas horas, Maribel contó que las cenizas de su hijo las tendría en una parte de su casa. Sin embargo, ahora dio a conocer que tiene nuevos planes en este aspecto “Hemos conversado, Marco y yo, que tal vez alguna parte de las cenizas de Julián pudieran estar con su papá, un poquito, verdad, porque no me quiero desprender de todas”, contó la actriz y cantante.

Asimismo, la mamá de Julián narró lo mucho que le gustaban los caballos a Julián, y que él vivió mucha parte de su niñez en Juliantla, localidad en donde se encuentra enterrado Joan Sebastián: “Amaba los caballos y obviamente amaba a su papá, entonces es una posibilidad, pero ya lo pensaremos”.

Por último, Guardia dio detalles del dolor que viene soportando en el presente. “Para mí, pararme en el escenario fue muy duro, muy difícil y, a la vez, muy emocionante de todo el cariño que recibí del público, no tengo con qué pagar todo el amor que he recibido en las redes de gente que no conozco”.

Julián Figueroa murió: ¿cuál fue el sentido mensaje que publicó en su último post en Instagram?

Irónicamente, el último post de Instagram que hizo Figueroa estuvo relacionado al fallecimiento de su padre. Tras cumplirse 8 años de su partida, el cantante y actor le hizo un emotivo homenaje.

“Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va”, dice la publicación de Julián.

Asimismo, el mensaje prosigue: “Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁAl demonio con los Grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí”.

¿Quién era Julián Figueroa?

Julián Figueroa nació el 2 de mayo de 1995, como fruto del matrimonio entre la reconocida artista mexicana Maribel Guardia y el cantante Joan Sebastian.

Al igual que sus padres, Julián decidió incursionar en la música y compuso temas como “Ay amor”, “Pídeme” y “Se supone”.

¿Cómo fue su carrera como actor?

Entre el 2015 y 2020, Julián participó en distintos capítulos de la teleserie “Como dice el dicho”. Además, en el año 2022 participó en la telenovela “Mi camino es amarte”, la cual fue protagonizada por Gabriel Soto y Susana González.

